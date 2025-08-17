HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Nước thải đổ ra biển Đà Nẵng kèm mùi hôi nồng nặc khiến du khách ngao ngán

B.Vân

(NLĐO) - Nước thải đen kèm mùi hôi nồng nặc lại tiếp tục chảy tràn từ cống xả ra biển Đà Nẵng, dù trời không mưa

Chiều 17-8, tại cửa xả trên đường Võ Nguyên Giáp (phường An Hải, TP Đà Nẵng) ghi nhận hiện tượng nước thải chảy thẳng ra biển, kèm theo mùi hôi nồng nặc, dù thời điểm này thời tiết hoàn toàn khô ráo.

Tại khu vực bãi tắm T20, người dân cho biết dòng nước thải đã bắt đầu xuất hiện từ đêm 16-8 và kéo dài đến hôm sau, khiến khu vực ven biển bốc mùi khó chịu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh doanh và trải nghiệm của du khách.

Nước thải đổ ra biển Mỹ Khê, TP Đà Nẵng chiều 17-8

Một tiểu thương kinh doanh gần đó cho hay cống này xả liên tục từ n gày 16-8 đến tối 17-8. "Trời mưa thì nước ào ạt tràn ra biển, mùi hôi bốc lên nặng nề, nhiều lúc ngạt thở. Chúng tôi phản ánh nhiều lần lên phường và cả đường dây nóng của thành phố nhưng chưa được giải quyết triệt để" - tiểu thương này cho biết. 

Theo một số người buôn bán ở bãi biển, tình trạng ô nhiễm này khiến nhiều quán ăn, hàng quán ven biển rơi vào cảnh vắng khách. 

CLIP: Nước thải đổ ra biển Đà Nẵng kèm mùi hôi nồng nặc khiến du khách ngao ngán - Ảnh 1.

CLIP: Nước thải đổ ra biển Đà Nẵng kèm mùi hôi nồng nặc khiến du khách ngao ngán - Ảnh 2.

Nước thải đen kèm bọt nổi từ cống xả tràn ra biển Mỹ Khê, bốc mùi hôi nồng nặc

"Chiều nay, khách vừa ngồi xuống thì phải bỏ đi vì mùi hôi quá nặng. Du khách chứng kiến cảnh nước thải chảy trực tiếp ra biển sẽ không dám quay lại. Chúng tôi buôn bán ở đây mấy chục năm rồi, mùa du lịch mà thế này thì không chịu nổi" - anh N.V.N., một nhân viên bán hàng ở bãi biển Đà Nẵng, nói.

CLIP: Nước thải đổ ra biển Đà Nẵng kèm mùi hôi nồng nặc khiến du khách ngao ngán - Ảnh 3.

CLIP: Nước thải đổ ra biển Đà Nẵng kèm mùi hôi nồng nặc khiến du khách ngao ngán - Ảnh 4.

Dòng nước thải loang ra bãi biển du lịch Đà Nẵng khiến du khách e ngại khi tắm biển và vui chơi.

Theo nhiều người, thông thường việc xả thải chỉ xảy ra khi mưa lớn, tuy nhiên, trong chiều 17-8, hiện tượng vẫn xuất hiện trong điều kiện nắng ráo. "Mấy hôm trước mưa thì có nhưng nay trời nắng mà vẫn thấy nước chảy kèm mùi hôi. Du khách nước ngoài cũng lắc đầu ngao ngán" - anh N. chia sẻ.

CLIP: Nước thải đổ ra biển Đà Nẵng kèm mùi hôi nồng nặc khiến du khách ngao ngán - Ảnh 5.

Du khách nước ngoài chứng kiến cảnh nước thải tràn ra biển

Không chỉ dừng lại ở một điểm xả, theo phản ánh, nhiều vị trí khác dọc bờ biển Đà Nẵng cũng xuất hiện tình trạng tương tự. Mỗi khi có mưa, mùi hôi càng nồng nặc và việc xả thải càng rõ rệt hơn. 

Trước đó, chiều 26-7, người dân cũng phản ánh về tình trạng nước thải tràn ra biển Mỹ An, Mỹ Khê. Giải thích về sự cố trên, Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho hay lượng mưa vượt công suất thiết kế. Dù trạm vận hành liên tục, hệ thống không đáp ứng kịp dòng chảy nên buộc phải xả ra môi trường để tránh ngập úng khu dân cư.

Theo Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải TP Đà Nẵng, khu vực ven biển Võ Nguyên Giáp hiện có hai hệ thống thoát nước: hệ thống thoát nước nửa riêng (vận hành từ năm 2007) và hệ thống thoát nước riêng Mỹ An - Mỹ Khê.

Hệ thống nửa riêng gồm 2 trạm bơm SPS3 và SPS4, đảm nhiệm thu gom và trung chuyển nước thải từ khu vực Mỹ Khê - Mỹ An về trạm xử lý tập trung. Hệ thống được thiết kế thu gom hiệu quả trong mùa khô nhưng vào mùa mưa, nước mưa và nước thải hòa lẫn, vượt ngưỡng tràn sẽ chảy ra môi trường.

Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Trong quy hoạch giao thông đô thị, Đà Nẵng định hướng phát triển hầm qua sân bay, sông Hàn và nhiều tuyến tàu điện ngầm.

Đà Nẵng ô nhiễm bãi biển Mỹ Khê
