Ngày 28-9, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh ô tô chạy ngược chiều gián tiếp gây tai nạn với người đi xe máy nhưng không dừng lại.

Camera an ninh ghi lại vụ việc

Nhiều ý kiến bình luận bày tỏ sự bức xúc, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc, xử lý nghiêm lỗi vi phạm luật giao thông của tài xế ô tô.

Từ hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, chiếc ô tô 5 chỗ lưu thông trên đường có vạch liền sơn vàng, đi ngược chiều, tới ngã tư thì rẽ trái.

Cùng lúc này, người đàn ông điều khiển xe máy đang rẽ phải bị bất ngờ nên thắng gấp dẫn đến ngã nhào xuống đường.

Người đi xe máy té ngã dưới mưa ngay trước chiếc ô tô đi ngược chiều

Xe máy và người điều khiển té ngã ngay trước đầu ô tô nhưng tài xế không dừng lại để hỗ trợ nạn nhân mà tiếp tục di chuyển, rời khỏi hiện trường. Nạn nhân được người đi đường chạy tới hỗ trợ.

Được biết, vụ việc xảy ra vào chiều 26-9 tại ngã tư đường Thích Quảng Đức giao với Quốc lộ 13, đoạn qua phường Thủ Dầu Một, TP HCM.

Hiện Phòng Cảnh sát giao thông Công an TP HCM đang xác minh, xử lý tài xế ô tô đi ngược chiều.