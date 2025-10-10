CLIP: Phẫn nộ xe 5 chỗ cố tình tông xe máy chở trẻ nhỏ

Chiều 10-10, Đội CSGT đường bộ số 2 - Phòng CSGT (Công an tỉnh Gia Lai) đang làm rõ vụ việc xe 5 chỗ cố tình tông xe máy xảy ra trên địa bàn phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16 giờ 45 phút cùng ngày. Thời điểm này, xe 5 chỗ BKS 81A 422.41 (chưa xác định danh tính người điều khiển) lưu thông trên đường Phan Đình Phùng. Khi tới ngã tư giao với đường Đinh Tiên Hoàng thì gặp xe máy do người phụ nữ điều khiển, chở theo cháu nhỏ khoảng 5 tuổi dừng phía trước.

Xe 5 chỗ tông ngã xe máy do người phụ nữ điều khiển

Tuy nhiên, tài xế xe 5 chỗ đã nhấn ga, tông vào phần đuôi xe máy khiến người phụ nữ cùng cháu nhỏ ngã ra đường.

Bị tông ngã, người phụ nữ vội đứng dậy bế cháu nhỏ lên kiểm tra thương tích, xe 5 chỗ không bật đèn tín hiệu xi nhan mà rẽ trái vào đường Đinh Tiên Hoàng, nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ va chạm nhẹ không khiến ai bị thương. Tuy nhiên, nhiều người chứng kiến bức xúc trước hành động của tài xế xe 5 chỗ, lấy điện thoại quay video lại vụ việc.

"Tôi không hiểu lý do gì nhưng xe máy đang chở theo trẻ nhỏ mà tài xế xe con vẫn cố tình tông ngã rồi bỏ đi như vậy là không thể chấp nhận" - anh Phạm Ngọc Thạch, người chứng kiến vụ việc, nói.