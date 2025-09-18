Sáng 18-9, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ việc tài xế xe tải sau khi gây tai nạn khiến 2 người thương vong rồi rời khỏi hiện trường.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông khiến 2 người thương vong

Vụ việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 48 phút, ngày 17-9 tại Km 1760 Quốc lộ 14 (đoạn qua xã Cuôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk).

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 49C -304.32 do ông Võ Hùng Vương (SN 1976, ngụ tỉnh Lâm Đồng) lưu thông thì tông vào xe máy.

Thời điểm này, trên xe máy có 2 người là anh Nguyễn Văn T. (SN 1986, ngụ tỉnh Tiền Giang) và ông Nguyễn Anh T. (SN 1980, ngụ cùng tỉnh).

Vụ tai nạn khiến anh Nguyễn Văn T. tử vong tại chỗ, anh Nguyễn Anh T. bị thương nặng.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe tải đã lái xe chạy cách hiện trường khoảng 1 km rồi mới dừng lại.