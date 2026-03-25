Clip: Phường Tam Kỳ ở Đà Nẵng bắt đầu dẹp lấn chiếm vỉa hè

Trần Thường

(NLĐO) – Bước đầu, phường Tam Kỳ tuyên truyền, yêu cầu các hộ kinh doanh ký cam kết, sau đó sẽ kiên quyết xử lý trường hợp vi phạm.

Sáng 25-3, lực lượng chức năng phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) đã ra quân triển khai đợt cao điểm nhằm lập lại trật tự đô thị, đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Đợt ra quân tập trung xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện sai quy định nhằm trả lại không gian thông thoáng cho người đi bộ và góp phần xây dựng mỹ quan đô thị.

Clip: Lực lượng chức năng phường Tam Kỳ tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh thực hiện đúng các quy định, không lấn chiếm vỉa hè

Theo ghi nhận, tại các tuyến đường xung quanh khu vực chợ Thương mại Tam Kỳ như Nguyễn Dục, Nam Trân, Chu Văn An, Đặng Dung, Nguyễn Trường Tộ…, lực lượng chức năng tổ chức phát loa lưu động, tuyên truyền, hướng dẫn các hộ kinh doanh chấp hành quy định, không buôn bán lấn chiếm lòng lề đường.

Trước đó, UBND phường Tam Kỳ đã ban hành kế hoạch cụ thể nhằm thiết lập lại kỷ cương, trật tự đô thị tại khu vực chợ và các tuyến đường trọng điểm.

Clip: Phường Tam Kỳ ở Đà Nẵng bắt đầu dẹp lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng phường Tam Kỳ tuyên truyền, nhắc nhở các hộ kinh doanh tại chợ Thương mại

Kế hoạch được triển khai theo 3 giai đoạn. Trong đó, từ ngày 25-3 đến 29-3 tập trung công tác tuyên truyền, vận động với nhiều giải pháp như phát thanh lưu động, lắp đặt biển cấm buôn bán, tổ chức ký cam kết không vi phạm và vẽ vạch phân định khu vực để xe, lối đi bộ.

Từ ngày 30-3 đến 19-4, phường sẽ ra quân cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm, kiên quyết thu giữ các vật dụng lấn chiếm vỉa hè, xử lý xe đẩy, điểm buôn bán tự phát và các hành vi dừng đỗ phương tiện sai quy định.

Giai đoạn thứ ba, từ 20-4 đến 25-4, các lực lượng duy trì tuần tra, chống tái lấn chiếm và tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả.

Clip: Phường Tam Kỳ ở Đà Nẵng bắt đầu dẹp lấn chiếm vỉa hè - Ảnh 2.

Giai đoạn đầu, phường Tam Kỳ sẽ tuyên truyền, hướng dẫn người dân chấp hành quy định, sau đó sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Ông Đỗ Văn Minh, Chủ tịch UBND phường Tam Kỳ, cho biết trước mắt địa phương sẽ tập trung xử lý dứt điểm các khu vực trọng điểm như khu trung tâm thương mại và các chợ trên địa bàn. Đồng thời, phường đang củng cố lực lượng chuyên trách, tăng cường hiệu quả quản lý nhằm tránh tình trạng xử lý không triệt để.

Điểm mới trong đợt ra quân lần này là việc đưa vào sử dụng hệ thống camera giám sát để theo dõi liên tục tình hình trật tự đô thị, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm. Song song đó, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh nhằm nâng cao ý thức người dân, hướng tới xây dựng nếp sống văn minh đô thị bền vững.

Liên quan đến vấn đề sinh kế của người dân buôn bán nhỏ lẻ, lãnh đạo phường khẳng định việc xử lý sẽ được thực hiện linh hoạt, có lộ trình.

Đối với các điểm nóng gây mất trật tự, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết giải tỏa; về lâu dài, địa phương đang rà soát quỹ đất công, nghiên cứu bố trí các khu vực kinh doanh tập trung phù hợp.

