HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Hình ảnh vỉa hè Đà Nẵng trước giờ G

Bích Vân

(NLĐO) - Ghi nhận tại TP Đà Nẵng vào sáng 24-3 cho thấy nhiều tuyến đường khu vực trung tâm vỉa hè đang bị sử dụng để kinh doanh, đỗ xe...

Trên đường Bạch Đằng, tuyến phố thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước, phần lớn vỉa hè bị tận dụng làm nơi để xe. Nhiều đoạn, người đi bộ buộc phải di chuyển xuống lòng đường, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Một đoàn khách du lịch di chuyển khó khăn trên phần vỉa hè bị lấn chiếm hơn một nửa ở đường Bạch Đằng, phường Hải Châu trong sáng 24-3.

Một người dân sử dụng lòng đường để đi bộ vì phần vỉa hè đường Bạch Đằng, đoạn qua chợ Hàn bị chiếm dụng gần hết

Tại đường Nguyễn Thái Học, phường Hải Châu, gần 20 hộ kinh doanh thực phẩm tươi sống thuê ki-ốt, nhà dân và sử dụng phần vỉa hè sát nhà để bày bán hàng hóa.

Ông Huỳnh Huy Thạch (57 tuổi, trú phường Sơn Trà) cho biết gia đình ông thuê nhà gần ngã ba Nguyễn Thái Học – Trần Phú với giá 1,5 triệu đồng/tháng để bán rau, thịt heo từ sáng sớm đến khoảng 11 giờ trưa. Thu nhập mỗi ngày khoảng 300.000 đồng, đủ trang trải cuộc sống.

Du khách chen chân với xe máy cùng quầy hàng tràn ra vỉa hè trên đường Nguyễn Thái Học

“Chủ trương của thành phố là đúng, nhưng mong có thể linh hoạt cho người dân sử dụng phần vỉa hè sát nhà để buôn bán, vừa thuận tiện cho người mua, vừa đảm bảo sinh kế” - ông Thạch chia sẻ.

Đường Trần Phú, phường Hải Châu, đoạn đối diện nhà thờ Con Gà, quán cà phê kê bàn ghế ra vỉa hè. Người đi bộ chỉ còn lối nhỏ để di chuyển

Đường Phạm Phú Thứ, hộ kinh doanh đưa nhiều xô đựng hoa ra cả lòng đường để bày bán

Trên đường Nguyễn Hoàng, hộ kinh doanh bày hàng hoá, hàng ăn chiếm dụng vỉa hè, xe máy phải đỗ dưới lòng đường

Trong khi đó, tại các tuyến đường lớn như Nguyễn Văn Linh, Lê Duẩn, Điện Biên Phủ (khu vực phường Thanh Khê), chính quyền địa phương cho biết sẽ cấm hoàn toàn việc sử dụng vỉa hè để kinh doanh. Nhờ thường xuyên nhắc nhở, đa số hộ kinh doanh tại đây đã chấp hành quy định.

Hiện trạng vỉa hè Đà Nẵng trước khi áp dụng lệnh cấm kinh doanh

Tuy nhiên, trên đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Khánh), tình trạng lấn chiếm vỉa hè vẫn diễn ra. Nhiều hộ bày bán hàng hóa, đặt bảng hiệu chiếm hết lối đi bộ. Bà Phạm Thị Minh Vy, người bán xôi tại đây, cho biết từ tháng 7-2025, các hộ đã ký cam kết không lấn chiếm vỉa hè. Bà mượn tạm phần vỉa hè của một hộ dân, không thu phí, đổi lại sẽ quét dọn sạch sẽ.

"Lực lượng chức năng kiểm tra thường xuyên nên tôi luôn dọn gọn hàng hóa sát nhà, chừa lối đi. Mong thành phố cho phép buôn bán gọn gàng ở những tuyến đường lớn, miễn đảm bảo lối đi cho người dân" - bà Vy nói, đồng thời thừa nhận việc lấn chiếm vỉa hè có thể gây khuất tầm nhìn, dẫn đến tai nạn.

Bà Phạm Thị Minh Vy kê vật dụng vào bên trong, chừa lối cho người đi bộ và cho biết chỉ bán ở khoảng đầu giờ sáng

Một gara ô tô trên đường Tôn Đức Thắng, phường Hòa Khánh chiếm dụng toàn bộ phần vỉa hè để đỗ xe

Tại tuyến Nguyễn Huy Tưởng (phường Hòa Khánh), tình trạng lấn chiếm diễn ra phổ biến. Dọc tuyến đường dài hơn 800m, hầu hết vỉa hè bị sử dụng để kinh doanh ăn uống. Vào giờ cao điểm sáng sớm và chiều tối, khu vực này trở nên lộn xộn, nhếch nhác. Đặc biệt, khu vực gần Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân, hàng quán chiếm trọn vỉa hè, xe máy phải đỗ xuống lòng đường, gây ảnh hưởng giao thông.

Một người đàn ông vất vả đẩy xe nôi dưới lòng đường Nguyễn Huy Tưởng trong sáng 24-3

Tuyến đường này hầu hết không còn lối cho người đi bộ

Khung cảnh lộn xộn trên đường Nguyễn Huy Tưởng, đoạn đối diện Trường Tiểu học Bùi Thị Xuân vào đầu giờ sáng. Ở đây, hàng quán tràn ra chiếm dụng toàn bộ phần vỉa hè


Theo kế hoạch mới ban hành, TP Đà Nẵng triển khai đợt cao điểm lập lại trật tự vỉa hè với nhiều giải pháp đồng bộ. Theo đó, mọi hành vi lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh sẽ bị xử lý, nhằm trả lại không gian cho người đi bộ.

Thành phố nghiêm cấm việc đặt biển hiệu, bảng quảng cáo, chậu cây và các vật dụng cá nhân trên vỉa hè, lòng đường; đồng thời kiên quyết xóa bỏ các "chợ cóc", "chợ tạm" trái phép.

Cùng với đó, Đà Nẵng tổ chức lại việc sử dụng vỉa hè theo bề rộng. Đối với vỉa hè dưới 4m, bố trí 1,5m sát nhà cho người đi bộ, phần còn lại dành để xe máy. Vỉa hè từ 4m đến dưới 6m, dành 2m sát bó vỉa hè cho phương tiện, phần còn lại phục vụ người đi bộ. Với vỉa hè từ 6m trở lên, bố trí 3,5m sát bó vỉa hè để xe, đảm bảo phần còn lại thông thoáng cho người đi bộ. Trường hợp có cây xanh, trụ điện hoặc hạ tầng kỹ thuật, việc kẻ vạch sẽ được điều chỉnh linh hoạt.

Kế hoạch được triển khai theo ba giai đoạn. Giai đoạn 1 (từ giữa tháng 3 đến hết ngày 31-3) tập trung tuyên truyền, vận động người dân tự tháo dỡ vi phạm, đồng thời tổ chức rà soát, kẻ vạch, sắp xếp hạ tầng. Giai đoạn 2 (đến 30-4) là cao điểm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Giai đoạn 3 duy trì tuần tra thường xuyên, ngăn chặn tái lấn chiếm.

Đáng chú ý, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông qua Trung tâm giám sát điều hành thông minh và Tổng đài 1022 để tiếp nhận phản ánh của người dân, phục vụ công tác xử lý vi phạm.

Mục tiêu cuối cùng là 100% địa phương bảo đảm vỉa hè thông thoáng, sạch đẹp, góp phần nâng cao chất lượng sống, xây dựng hình ảnh đô thị văn minh, hiện đại, thân thiện với người dân và du khách.

    Lên đầu Top

    Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

    Thanh toán và đọc bài viết này
    chỉ với (5000đ)

    Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

    Người được tặng: Thay đổi

    Hoặc thanh toán bằng

    Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
    mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

    Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

    Thanh toán mua bài thành công

    Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

    • Tặng bằng link
    • Tặng bạn đọc thành viên
    Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

    Chọn phương thức thanh toán

    Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

      Chọn phương thức thanh toán

      Chọn một trong số các hình thức sau

      Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

      Thanh toán

      Hướng dẫn thanh toán

      • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
      • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
      • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
      Thông báo