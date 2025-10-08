HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Rùng mình khoảnh khắc người đàn ông cởi trần múa dao gây náo loạn Quốc lộ 13

Thanh Thảo

(NLĐO) - Người đàn ông có biểu hiện không tỉnh táo, hai tay cầm hung khí, chạy loạn xạ trên Quốc lộ 13 khiến nhiều người khiếp vía

Ngày 8-10, mạng xã hội xôn xao clip người đàn ông cởi trần, tay cầm hung khí gây náo loạn trên Quốc lộ 13, đoạn qua phường Thới Hòa, TP HCM.

Theo clip được chia sẻ, người đàn ông này có biểu hiện không tỉnh táo, hai tay cầm hung khí, chạy loạn xạ trên đường khiến nhiều người khiếp vía.

Người đàn ông gây náo loạn trên đường

Phát hiện sự việc, lực lượng an ninh cơ sở cùng Công an phường nhanh chóng có mặt thuyết phục đối tượng bỏ hung khí nhưng người này không chấp hành.

Sau một lúc làm náo loạn trên Quốc lộ 13, đối tượng tiếp tục chạy vào khu vực dân cư. Lực lượng công an cùng người dân đã tổ chức bao vây, khống chế thành công và đưa đối tượng về trụ sở để làm việc.

Hiện vụ việc đang được Công an phường Thới Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân và xử lý theo quy định pháp luật.

mạng xã hội Quốc lộ 13 công an phường náo loạn
