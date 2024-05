CLIP: Tài xế bị đánh hội đồng dã man tại cây xăng

Ngày 8-5, Công an TP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết đã tiếp nhận và điều tra vụ việc người đàn ông bị đánh hội đồng ở một cây xăng trên địa bàn.

Clip người đàn ông bị đánh hội đồng dã man tại cây xăng

Trước đó, theo clip ghi lại, vào khoảng hơn 7 giờ ngày 1-5, anh N.H.C. (SN 1987, trú tại phường Tân Phong, TP Lai Châu) lái xe khách 16 chỗ BKS 29B - 614.xx đến Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 20 trên địa bàn phường Đông Phong để đổ dầu thì xuất hiện nhóm đối tượng là người của một nhà xe xông vào hành hung.

Bị đánh hội đồng, anh C. chỉ nằm im nhưng các đối tượng không buông tha vẫn liên tiếp đấm, đạp, đá vào người. Sự việc chỉ dừng lại khi anh C. nằm bất động, và có một số người vào can ngăn. Toàn bộ diễn biến sự việc được camera an ninh của Cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 20 ghi lại.

Bị đánh đa chấn thương, bất tỉnh, máu chảy nhiều ở mũi, mắt, anh C. được người dân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu cấp cứu.

Do thương tích nặng, nạn nhân được chuyển tuyến lên Bệnh viện Mắt Trung ương (Hà Nội) chữa trị và chuyển sang Bệnh viện Quân y 103 để phẫu thuật.

Hình ảnh nhóm đối tượng xông vào đánh ông C. Ảnh: Cắt từ clip

Sau khi sự việc xảy ra anh N.H.C. đã làm đơn trình báo cơ quan công an.

Danh tính 3 đối tượng đánh anh C., được xác định là: Nguyễn Văn S., Nguyễn Xuân D. (SN 1992, trú ở Thanh Hóa) và Lưu Thanh T. (SN 2006, trú tại phường Đông Phong, TP Lai Châu).

Nguyên nhân dẫn đến sự việc, theo xác định ban đầu, là do mâu thuẫn tranh giành khách tại bến xe.

Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.