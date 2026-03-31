Thời sự

Clip: Tận mắt thấy dân làm món cá ủ chua, lãnh đạo Đà Nẵng nói "quá nguy hiểm"

Trần Thường

(NLĐO) – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng khẳng định nếu tiếp tục để xảy ra ngộ độc cá ủ chua, Chủ tịch UBND xã có thể bị cách chức.

Trưa 31-3, bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn xã Phước Năng và xã Phước Chánh.

Đi cùng đoàn có bà Trần Thanh Thủy, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, cùng các phòng, ban chuyên môn liên quan; Chi cục An toàn thực phẩm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố, Trung tâm Y tế khu vực Phước Sơn...

Clip: Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, kiểm tra công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm tại xã Phước Năng

Qua kiểm tra thực tế tại một số hộ dân có người nhà mới bị ngộ độc tại xã Phước Năng, bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của cán bộ địa phương trong việc tuyên truyền, vận động người dân chấm dứt sử dụng món cá ủ chua.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng khẳng định nếu để xảy ra thêm trường hợp ngộ độc nào liên quan món cá ủ chua thì sẽ cách chức Chủ tịch UBND xã – theo công văn chỉ đạo trước đó của UBND TP.

Clip: Tận thấy dân làm món cá ủ chua, Phó Chủ tịch Đà Nẵng nói "quá nguy hiểm" - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi tiếp xúc gia đình anh Hồ Văn Mía (xã Phước Năng) - có 3 con bị ngộ độc sau khi ăn cá ủ chua

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cũng cảnh báo về sự nguy hiểm của độc tố Botulinum, khi thuốc giải độc vô cùng đắt đỏ và hiếm có. Vừa qua, 3 ca ngộ độc nguy kịch phải nhờ sự hỗ trợ khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới.

"Chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng phải tăng cường kêu gọi gia đình và cộng đồng tuyệt đối không sử dụng món cá ủ chua vì dễ gây ra ngộ độc thực phẩm" – bà Nguyễn Thị Anh Thi nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Đà Nẵng cảnh báo nguy hiểm từ món cá ủ chua trong năm 2026 - Ảnh 2.

Người dân thực hiện quy trình làm món cá ủ chua

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo TP Đà Nẵng cùng đoàn công tác đã chứng kiến người dân thực hiện lại quy trình chế biến món cá ủ chua truyền thống của đồng bào địa phương. Sau khi quan sát, bà Nguyễn Thị Anh Thi nói rằng món ăn này "quá nguy hiểm, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm".

Clip: Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nói về món cá ủ chua sau khi thấy người dân chế biến

Ông Lê Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Phước Năng, cho biết địa phương đã tận dụng hệ thống truyền thanh, truyền hình đến các nền tảng mạng xã hội như Zalo, Facebook để đưa thông tin cảnh báo đến người dân.

Xã cũng tổ chức những buổi quán triệt cho các phòng ban, tổ chức chính trị - xã hội và các trưởng thôn, vận động người dân tự nguyện giao nộp các hũ cá chua đang lưu trữ và ký cam kết không tiếp tục sử dụng.

Clip: Tận thấy dân làm món cá ủ chua, Phó Chủ tịch Đà Nẵng nói "quá nguy hiểm" - Ảnh 2.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng kiểm tra công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm tại xã Phước Năng

Tính đến nay, người dân đã tự nguyện giao nộp hơn 30 hũ cá chua. Gần 800 hộ dân trên địa bàn xã ký cam kết với chính quyền về việc không sử dụng cũng như không lưu trữ các sản phẩm cá ủ chua không đảm bảo an toàn thực phẩm.

Theo Chi cục An toàn thực phẩm TP Đà Nẵng, từ tháng 2 đến nay, tại 2 xã Phước Chánh và Phước Năng đã ghi nhận 7 trường hợp có triệu chứng ngộ độc thực phẩm sau khi ăn món cá ủ chua.

Chiều 31-3, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Thị Anh Thi cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương liên quan công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm.

Thêm một người ở Đà Nẵng nhập viện sau khi ăn cá ủ chua

(NLĐO) – Sau khi dùng món cá ủ chua do người thân tặng, một phụ nữ ở xã vùng cao của Đà Nẵng xuất hiện triệu chứng ngộ độc, phải nhập viện điều trị.

WHO đưa "thần dược" 8.000 USD/lọ từ Thụy Sĩ về Đà Nẵng cứu 3 người ngộ độc cá ủ chua

(NLĐO) – Tổ chức Y tế Thế giới hỗ trợ khẩn cấp thuốc giải độc Botulism Antitoxin Heptavalent để cứu mạng 3 người ngộ độc nguy kịch ở TP Đà Nẵng.

Ăn cá ủ chua, bánh mì, nhiều người nhập viện nghi ngộ độc

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra hai vụ nghi ngộ độc tại Đà Nẵng và Nghệ An, tập trung cứu chữa bệnh nhân, truy xuất nguồn thực phẩm.

Đà Nẵng ngộ độc thực phẩm phó chủ tịch Phó Chủ tịch UBND Đoàn Công tác cá ủ chua
