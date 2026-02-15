HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ăn cá ủ chua, bánh mì, nhiều người nhập viện nghi ngộ độc

N.Dung

(NLĐO) - Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương điều tra hai vụ nghi ngộ độc tại Đà Nẵng và Nghệ An, tập trung cứu chữa bệnh nhân, truy xuất nguồn thực phẩm.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi Sở Y tế TP Đà Nẵng đề nghị khẩn trương xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do độc tố Botulinum.

img

Nhiều người nguy kịch sau khi ăn cá ủ chua. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Thông tin ban đầu cho biết một người dân nhập viện sau khi ăn cá ủ chua tại thôn 3, xã Phước Chánh, TP Đà Nẵng. Bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nặng như nhìn mờ, giãn đồng tử hai bên không đáp ứng ánh sáng, đau thượng vị, buồn nôn và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam.

Trước nguy cơ liên quan vi khuẩn Clostridium Botulinum có thể gây liệt cơ, suy hô hấp, đe dọa tính mạng, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực điều trị, sẵn sàng hội chẩn liên viện, kết nối tuyến trên khi cần thiết. Trạm Y tế xã Phước Chánh tiếp tục theo dõi sức khỏe những người ăn cùng bữa, kịp thời xử trí nếu có dấu hiệu nghi ngờ.

Cơ quan này đồng thời đề nghị tăng cường truyền thông phòng ngừa ngộ độc do thực phẩm lên men, khuyến cáo người dân ăn chín uống chín, sử dụng thực phẩm mới chế biến, không tự đóng gói kín thực phẩm để lâu ở điều kiện không bảo đảm. Với các món lên men truyền thống như dưa, cà, măng muối… cần bảo đảm đủ độ chua, mặn; không sử dụng khi thực phẩm đã hết chua.

Sở Y tế Đà Nẵng được yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, điểm bán thức ăn đường phố; khẩn trương điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc và báo cáo Bộ Y tế.

Ngày 15-2, Cục An toàn thực phẩm cũng có công văn gửi Sở Y tế tỉnh Nghệ An đề nghị điều tra vụ nhiều người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại nhà hàng An Nhiên, xã Tân Phú.

img

Nhiều khách hàng đau bụng, nôn ói sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Trung tâm Y tế Tân Kỳ

Sau khi sử dụng bánh mì, nhiều khách hàng xuất hiện đau bụng, nôn ói, đi ngoài và được đưa đến Trung tâm Y tế Tân Kỳ cùng các cơ sở y tế trên địa bàn điều trị. Cục yêu cầu tập trung cứu chữa người bệnh, tổ chức truy xuất nguồn gốc nguyên liệu, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm xét nghiệm, xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) và công khai kết quả.

Chính quyền địa phương đã đình chỉ hoạt động nhà hàng An Nhiên, niêm phong, lấy mẫu thực phẩm phục vụ điều tra, đồng thời khuyến cáo các cơ sở kinh doanh tăng cường bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp cao điểm lễ, Tết.

Tin liên quan

Vụ hơn 100 người ở TPHCM nhập viện nghi ngộ độc: Phạt chủ cơ sở bánh mì

Vụ hơn 100 người ở TPHCM nhập viện nghi ngộ độc: Phạt chủ cơ sở bánh mì

(NLĐO)- Qua kiểm tra, cơ sở không xuất trình được Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

Rượu giả gây ngộ độc 7 người ở Hải Phòng, 1 người tử vong

(NLĐO) - Mẫu rượu chứa tới 30,3% methanol (cồn công nghiệp) được xác định là rượu giả, gây ngộ độc 7 người, khiến một người tử vong.

Bé 3 tuổi tử vong, 5 người nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm

(NLĐO) - Sáu người trong một gia đình ở Sơn La nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn trái cây, sữa chua dịp nghỉ lễ, bé trai 3 tuổi tử vong.

ngộ độc ngộ độc thực phẩm bánh mì điều trị tích cực bánh mỳ Clostridium botulinum Cục An toàn thực phẩm Trung tâm Y tế Tân Kỳ (Nghệ An) cá ủ chua
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo