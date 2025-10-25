CLIP: Tàu biển quốc tế với 1.200 du khách cập cảng Cam Ranh

Đoàn khách quốc tế chủ yếu đến từ Bermuda cập Cảng quốc tế Cam Ranh tham quan trong thời gian từ 8 giờ đến 17 giờ cùng ngày.

Bermuda là một lãnh thổ hải ngoại thuộc Anh quốc nằm ở Bắc Đại Tây Dương. Vùng đất gần nhất với quần đảo là bang Bắc Carolina của Mỹ. Khu vực này là một trong những tuyến đường biển tấp nập nhất trên thế giới.

Tàu biển quốc tế mang tên Discovery Princess với 1.200 du khách chủ yếu đến từ Bermuda

Sau khi cập Cảng quốc tế Cam Ranh, khách du lịch sẽ được các công ty lữ hành tổ chức các chương trình tham quan Tháp Bà Ponagar, Chùa Long Sơn, Chợ Đầm, tham quan trải nghiệm làng nghề Trường Sơn, tour Sông Cái, đạp xe đồng quê...

Clip tàu biển quốc tế mang tên Discovery Princess với 1.200 du khách chủ yếu đến từ Bermuda

Tính từ đầu tháng 1-2025 đến nay, Khánh Hòa đã đón 19 chuyến tàu biển quốc tế với hơn 22.258 du khách lên bờ tham quan. Theo lịch đăng ký từ các hãng tàu biển tính đến tháng 12-2025, Khánh Hòa sẽ đón thêm 7 chuyến với khoảng 10.000 khách.

Đây là tín hiệu tích cực cho sự phục hồi và phát triển hoạt động du lịch tàu biển của Khánh Hòa, góp phần cho sự thành công của ngành du lịch tỉnh này.