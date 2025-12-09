CLIP: Thả rùa vàng và nhiều động vật quý hiếm về rừng

Ngày 9-12, ông Mai Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, tỉnh Gia Lai, cho biết đã phối hợp Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Kiểm lâm khu vực Mang Yang tổ chức thả 8 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng thả nhiều cá thể động vật quý hiếm về rừng

Các cá thể gồm: rùa núi viền, trăn đất, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài, rùa núi vàng (nhóm IIB) và chim vạc hoa, tê tê Java (nhóm IB) được thả về tại tiểu khu 432, thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý. Tại thời điểm thả về tự nhiên, sức khỏe của các cá thể được ghi nhận ở tình trạng tốt.

Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, những cá thể động vật trên đều do cá nhân, tổ chức tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

Rùa vàng cùng nhiều cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích tự nhiên khoảng 42.057 ha, có hệ sinh thái đa dạng, được bảo vệ tốt, là môi trường thuận lợi để các loài hoang dã phục hồi. Khu vườn có thảm thực vật đa dạng với nhiều loài cây cổ thụ và cây mận trăm năm tuổi.

Nơi đây là môi trường sống của các loài linh trưởng quý hiếm như: voọc chà vá chân xám, vượn má hung, cùng các loài thú lớn khác. Việc thả các cá thể quý hiếm này về rừng góp phần bảo tồn nguồn gene và nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.