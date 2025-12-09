HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CLIP: Thả rùa vàng và nhiều động vật quý hiếm về rừng

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Nhiều động vật rừng quý hiếm như rùa vàng, tê tê Java vừa được Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh thả về tự nhiên.

Ngày 9-12, ông Mai Thanh Chung, Phó Chủ tịch UBND xã Ayun, tỉnh Gia Lai, cho biết đã phối hợp Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, Kiểm lâm khu vực Mang Yang tổ chức thả 8 cá thể động vật rừng quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Cơ quan chức năng thả nhiều cá thể động vật quý hiếm về rừng

Các cá thể gồm: rùa núi viền, trăn đất, khỉ đuôi lợn, khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi dài, rùa núi vàng (nhóm IIB) và chim vạc hoa, tê tê Java (nhóm IB) được thả về tại tiểu khu 432, thuộc lâm phần Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh quản lý. Tại thời điểm thả về tự nhiên, sức khỏe của các cá thể được ghi nhận ở tình trạng tốt.

Theo Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật thuộc Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh, những cá thể động vật trên đều do cá nhân, tổ chức tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng.

CLIP: Thả rùa vàng và nhiều động vật quý hiếm về rừng - Ảnh 1.

Rùa vàng cùng nhiều cá thể động vật quý hiếm được thả về rừng

Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh có diện tích tự nhiên khoảng 42.057 ha, có hệ sinh thái đa dạng, được bảo vệ tốt, là môi trường thuận lợi để các loài hoang dã phục hồi. Khu vườn có thảm thực vật đa dạng với nhiều loài cây cổ thụ và cây mận trăm năm tuổi.

Nơi đây là môi trường sống của các loài linh trưởng quý hiếm như: voọc chà vá chân xám, vượn má hung, cùng các loài thú lớn khác. Việc thả các cá thể quý hiếm này về rừng góp phần bảo tồn nguồn gene và nâng cao hiệu quả công tác bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn.

Tin liên quan

7 con tê tê Java được thả về tự nhiên

7 con tê tê Java được thả về tự nhiên

(NLĐO)- Trung tâm bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam vừa phối hợp tái thả về tự nhiên 7 cá thể động vật hoang dã đang bị đe dọa tuyệt chủng trên toàn cầu

12 cá thể động vật hoang dã sách đỏ thế giới được tái thả về tự nhiên

(NLĐO)- Sau thời gian phục hồi sức khỏe, 12 cá thể động vật hoang dã trong sách đỏ thế giới vừa được Vườn Quốc gia Cúc Phương phối hợp tái thả về tự nhiên

Người dân cùng chính quyền địa phương góp tiền mua lại 19 con cá heo để thả về tự nhiên

NLĐO) - Trong quá trình đi đánh bắt cá trên biển, ngư dân ở Hà Tĩnh đã bắt được 19 con cá heo. Ngay sau đó, người dân cùng chính quyền đã góp tiền mua lại số cá trên để thả về tự nhiên.

