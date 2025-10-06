CLIP: Thông tin mới về vụ 500 kg ma túy xếp chồng chất như gạo trên thùng xe

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

CLIP: Thông tin mới về vụ 500 kg ma túy xếp chồng chất như gạo trên thùng xe

HOÀNG PHÚC - ĐỨC NGHĨA

(NLĐO) - Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Trị đang lấy lời khai 2 nghi phạm người Lào bị bắt cùng 500 kg ma túy trên tuyến biên giới Việt – Lào.

VIDEO: Lực lượng BĐBP Quảng Trị phá chuyên án, bắt 2 đối tượng người Lào trong vụ vận chuyển 500 kg ma tuý

Ngày 6-10, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai 2 đối tượng người Lào bị bắt trong vụ vận chuyển 500 kg ma túy tại khu vực biên giới xã Dân Hóa.

Theo Đại tá Bình, 2 đối tượng người Lào đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò từng đối tượng, truy xét người cầm đầu, đồng thời tiếp tục thu thập thêm chứng cứ, mở rộng phạm vi điều tra vụ án.

"Khối lượng ma túy thu giữ lần này là cực lớn, thủ đoạn vận chuyển được tổ chức chặt chẽ, cho thấy tội phạm ma túy đang có xu hướng liên kết xuyên quốc gia và ngày càng manh động hơn. Lực lượng Biên phòng Quảng Trị sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát tuyến biên giới, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa" - Đại tá Bình khẳng định.

Lấy lời khai hai nghi phạm Lào trong vụ bắt 500kg Ma túy ở Quảng Trị - Ảnh 1.

Ma túy xếp chồng chất như gạo tại hiện trường

Lấy lời khai hai nghi phạm Lào trong vụ bắt 500kg Ma túy ở Quảng Trị - Ảnh 2.

Đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Lấy lời khai hai nghi phạm Lào trong vụ bắt 500kg Ma túy ở Quảng Trị - Ảnh 3.

Hai đối tượng người Lào đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 5-10, tại xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

Tại hiện trường, lực lượng đánh án đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào, tang vật thu giữ 500 kg ma túy các loại, chủ yếu là dòng methamphetamine và một số tang vật khác, quá trình đấu tranh chuyên án đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Tin liên quan

NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị

NÓNG: Bắt 2 đối tượng cùng nửa tấn ma tuý ở Quảng Trị

(NLĐO) - Hai đối tượng cùng nửa tấn ma tuý đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi đang thẩm lậu qua biên giới.

Triệt phá đường dây mua bán ma tuý lớn từ Campuchia về Đồng Nai, thu giữ súng và đạn

(NLĐO)-Cảnh sát đã thu giữ khoảng 2 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 52 viên đạn liên quan đến đường dây mua bán ma tuý từ Campuchia về Đồng Nai.

Công an TP HCM kết luận vụ ca sĩ Chi Dân dùng ma tuý

(NLĐO) - Ca sĩ Chi Dân cùng anh trai đến một phòng trọ của người bạn rồi tổ chức sử dụng ma túy.

Quảng Trị ma túy Bộ đội biên phòng Quảng Trị Người Lào cửa khẩu Cha Lo dân hóa lấy lời khai nghi phạm 500kg ma tuý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo