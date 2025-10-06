CLIP: Thông tin mới về vụ 500 kg ma túy xếp chồng chất như gạo trên thùng xe

VIDEO: Lực lượng BĐBP Quảng Trị phá chuyên án, bắt 2 đối tượng người Lào trong vụ vận chuyển 500 kg ma tuý

Ngày 6-10, Đại tá Trịnh Thanh Bình, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị, cho biết cơ quan chức năng đang tiến hành lấy lời khai 2 đối tượng người Lào bị bắt trong vụ vận chuyển 500 kg ma túy tại khu vực biên giới xã Dân Hóa.

Theo Đại tá Bình, 2 đối tượng người Lào đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra. Các lực lượng chức năng đang tiếp tục đấu tranh làm rõ vai trò từng đối tượng, truy xét người cầm đầu, đồng thời tiếp tục thu thập thêm chứng cứ, mở rộng phạm vi điều tra vụ án.

"Khối lượng ma túy thu giữ lần này là cực lớn, thủ đoạn vận chuyển được tổ chức chặt chẽ, cho thấy tội phạm ma túy đang có xu hướng liên kết xuyên quốc gia và ngày càng manh động hơn. Lực lượng Biên phòng Quảng Trị sẽ tiếp tục siết chặt kiểm soát tuyến biên giới, không để ma túy thẩm lậu vào nội địa" - Đại tá Bình khẳng định.

Ma túy xếp chồng chất như gạo tại hiện trường

Đối tượng cùng tang vật bị thu giữ

Hai đối tượng người Lào đang bị tạm giữ để phục vụ điều tra

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 5-10, tại xã Dân Hoá, tỉnh Quảng Trị, lực lượng Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Trị chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị đấu tranh thành công chuyên án QT 925.3.

Tại hiện trường, lực lượng đánh án đã bắt giữ 2 đối tượng người Lào, tang vật thu giữ 500 kg ma túy các loại, chủ yếu là dòng methamphetamine và một số tang vật khác, quá trình đấu tranh chuyên án đảm bảo tuyệt đối an toàn.