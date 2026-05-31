Thời sự Xã hội

CLIP: Thót tim với bé trai 12 tuổi lái ô tô qua nhiều hẻm

Cao Nguyên

(NLĐO) - Một bé trai 12 tuổi ở Đắk Lắk đã tự lái ô tô của người dân đang đỗ trước nhà rồi di chuyển qua nhiều con hẻm trước khi va quẹt nhẹ với một xe taxi

Chiều 31-5, chị N.H. (33 tuổi, ngụ phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận là người đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh một cháu trai điều khiển ô tô chạy qua nhiều con hẻm nhằm cảnh báo người dân nâng cao ý thức bảo quản phương tiện.

CLIP: Cháu trai 12 tuổi lái ô tô qua nhiều hẻm, khiến nhiều người thót tim - Ảnh 1.

Cháu trai 12 tuổi lên xe ô tô lái qua nhiều con hẻm

Theo chị H., khoảng 10 giờ ngày 30-5, chồng chị chở con về nhà, dừng ô tô trước cửa nhưng sơ suất để quên chìa khóa trên xe.

Lợi dụng lúc không có người để ý, một bé trai 12 tuổi sống cách nhà vài con hẻm đã mở cửa xe, lên xe và tự điều khiển phương tiện về nhà mình.

Trong quá trình di chuyển, bé trai lái xe qua nhiều con hẻm và xảy ra va quẹt nhẹ với một xe taxi. Sự việc sau đó được tài xế taxi phát hiện.

"Tài xế taxi đã yêu cầu cháu xuống xe để hỏi rõ nguồn gốc chiếc xe, sau đó đưa cháu quay lại nhà tôi để thông báo. Ban đầu gia đình rất bất ngờ, không nghĩ một cháu trai 12 tuổi có thể tự lái ô tô. Chỉ đến khi xem lại camera an ninh, chúng tôi mới tin đó là sự thật" - chị H. kể.

Theo chị H., chiếc ô tô chỉ bị trầy xước nhẹ. Tuy nhiên, sau khi biết bé trai có hoàn cảnh đặc biệt, gia đình gặp nhiều khó khăn, chị không yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Rất may thời điểm xảy ra sự việc, các tuyến đường khá vắng người, không có trẻ em qua lại nên không dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

"Từ vụ việc này, gia đình tôi rút kinh nghiệm, tuyệt đối không để chìa khóa trên xe dù chỉ trong thời gian ngắn để tránh những tình huống nguy hiểm tương tự" - chị H. chia sẻ.

CLIP: Cháu trai 12 tuổi lái ô tô qua nhiều hẻm khiến nhiều người thót tim. Nguồn mạng xã hội

Xác minh clip người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trong lòng

(NLĐO)- Qua hình ảnh từ camera người dân ghi lại, nam tài xế ôm một trẻ nhỏ trong lòng khi ngồi lái ô tô, tay đứa trẻ cầm vào vô lăng.

Xử phạt nam thanh niên vừa lái xe vừa xỉa răng trên đường phố Gia Lai

(NLĐO) – Vừa điều khiển xe máy buông cả hai tay, vừa dùng điện thoại và xỉa răng khi đang lưu thông, nam thanh niên khiến dư luận bức xúc.

Tài xế xe khách vừa lái xe vừa chơi game "để bớt căng thẳng"

(NLĐO)- Làm việc với CSGT, tài xế xe khách cho biết trong lúc điều khiển xe đã sử dụng điện thoại chơi điện tử để giảm căng thẳng

