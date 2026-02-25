HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Xác minh clip người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trong lòng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Qua hình ảnh từ camera người dân ghi lại, nam tài xế ôm một trẻ nhỏ trong lòng khi ngồi lái ô tô, tay đứa trẻ cầm vào vô lăng.

Ngày 25-2, đại diện Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) cho biết đơn vị đang xác minh clip người đàn ông vừa lái ô tô vừa ôm trẻ nhỏ trên đường.

Xác minh clip tài xế ôm trẻ nhỏ lái ô tô trên đường ở Hà Nội - Ảnh 1.

Nam tài xế ôm một trẻ nhỏ trong lòng khi ngồi lái ô tô, tay đứa trẻ cầm vào vô lăng. Ảnh cắt từ clip

Theo đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại cảnh một nam tài xế điều khiển ô tô mang BKS 89A-504.xx, di chuyển trên đường Vũ Đức Thận (phường Việt Hưng, TP Hà Nội). Đáng chú ý, qua đoạn video cho thấy nam tài xế vừa lái xe ô tô vừa ôm một trẻ nhỏ trong lòng, tay đứa trẻ cầm vào vô lăng.

Sau khi đoạn clip được lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự lo ngại trước hành vi nguy hiểm khi tài xế vừa bế trẻ nhỏ vừa điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Qua đó, việc này tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, gây nguy hiểm cho trẻ nhỏ, bản thân và các phương tiện khác.

Đại diện Đội CSGT đường bộ số 5 cho biết theo quy định hiện hành, việc để trẻ ngồi phía trước, không thắt dây đai an toàn sẽ bị xử phạt 900.000 đồng. Tuy nhiên, đơn vị vẫn cần xác minh thêm để có các thông tin cụ thể.

Tin liên quan

Tài xế hãng xe Hùng Hiếu gây “bão” mạng xã hội: Lộ diện hình thức xử phạt

Tài xế hãng xe Hùng Hiếu gây “bão” mạng xã hội: Lộ diện hình thức xử phạt

(NLĐO) - Bức xúc trước hành vi vừa lái xe vừa dùng điện thoại của tài xế hãng xe Hùng Hiếu, người dân ghi lại hình ảnh và đăng tải lên mạng xã hội

TP HCM: Xử phạt tài xế xe buýt chiếm đường của người đi xe máy

(NLĐO) - Tài xế xe buýt số 5 cho biết do đường đông nên đã chiếm đường của người đi xe máy.

Lập biên bản xử phạt tài xế xe biển số xanh chạy ngược chiều

(NLĐO) – Tài xế xe biển số xanh bị xử phạt 19 triệu đồng và trừ 4 điểm giấy phép lái xe về hành vi chạy ngược chiều

