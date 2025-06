CLIP: Thót tim với màn trình diễn giải cứu nhân vật VIP tại đường Lê Lợi, TP HCM

Chiều 5-6, người dân và du khách đã chứng kiến màn trình diễn giải cứu nhân vật VIP bằng ném quả nổ thật tại khu vực đường Lê Lợi, quận 1, TP HCM.

Màn trình diễn có nội dung một nhân vật VIP vừa bước xuống ô tô đang đi bộ trên đường Lê Lợi, quận 1 thì bị nhóm người đi trên một ô tô khách dùng súng và quả nổ tấn công.

Màn trình diễn khiến nhiều người vỗ tay ầm ầm

Ngay lập tức, đội bảo vệ đã che chắn và đưa nhân vật VIP nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Màn trình diễn được người dân và du khách vô tay khen ngợi về tính chuyên nghiệp. Không ít người thót tim với tiếng ầm ầm của quả nổ thật.

Người dân giao lưu cùng CSGT Công an TP HCM

Ngoài ra, buổi tổng duyệt còn có trình diễn mô tô của CSGT Công an TP HCM và Bộ Tư lệnh cảnh vệ.

Từ ngày 6-6 đến ngày 8-6, chương trình "Vinh quang Công an nhân dân Việt Nam" do Cục Công tác chính trị Bộ Công an tổ chức, bắt đầu diễn ra với các hoạt động trải nghiệm mà người dân TP HCM có thể tham gia.

Chương trình biểu diễn nghệ thuật

Toàn bộ các hoạt động trong chuối sự kiện sẽ diễn ra tại đại lộ Lê Lợi và phố đi bộ Nguyễn Huệ (quận 1, TP HCM). Theo Ban tổ chức, chương trình sẽ diễn ra từ 14 giờ đến 22 giờ từ ngày 6-6 đến ngày 8-6.

Đặc biệt, từ 14 giờ đến 20 giờ ngày 6-6 và 7-6 sẽ đồng diễn các lực lượng Công an nhân dân; từ 20 giờ đến 21 giờ 30 cùng ngày sẽ diễn ra chương trình biểu diễn ca nhạc đường phố, biểu diễn dân vũ.

Người dân TP HCM và du khách sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng triển lãm số ứng dụng công nghệ cao, kết hợp bảo tàng hiện vật nhằm tôn vinh những chiến công, chiến tích vẻ vang của lực lượng công an nhân dân qua các thời kỳ cùng dàn khí tài, vũ khí hiện đại thể hiện sức mạnh, tiềm lực ngày càng lớn mạnh của lực lượng vũ trang nhân dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc.