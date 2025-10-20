HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

CLIP: Vây bắt đối tượng chở một bao tải chứa ma tuý

Đ.Nghĩa

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã vây bắt đối tượng dùng xe máy chở một bao tải chứa ma túy tổng hợp với số lượng lớn

Ngày 20-10, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Trị cho biết vừa vây bắt đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy tổng hợp trên địa bàn biên giới.

Vây bắt đối tượng vận chuyển ma túy tổng hợp tại Quảng Trị - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng vây bắt thành công đối tượng Nguyễn Ngọc Lân, vận chuyển 18.000 viên ma tuý. Ảnh: Hoài Nam

Lực lượng chức năng vây bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Lân. Clip: Vĩnh Phan

Trước đó, vào lúc 11 giờ 20 phút ngày 16-10, tại xã Lìa, Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng phát hiện, vây bắt đối tượng Nguyễn Ngọc Lân (SN 1972, ngụ xã Khe Sanh, tỉnh Quảng Trị) đang có hành vi vận chuyển trái phép ma túy tổng hợp.

Tang vật thu giữ gồm 1 bao tải chứa ma túy tổng hợp (khoảng 18.000 viên), 1 điện thoại di động, 1 xe máy.

Liên quan đến vụ việc, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị đã chỉ đạo Phòng Nghiệp vụ, Đồn Biên phòng Thuận tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ pháp lý, xử lý theo quy định pháp luật.

Các đơn vị phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 18.000 viên ma tuý, gồm: Đồn Biên phòng Thuận, Đội Trinh sát đặc nhiệm thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động 2 (Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Trị); Đoàn đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung thuộc Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh BĐBP); Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Trị) và Công an xã Lìa.


