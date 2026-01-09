HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Bạn đọc

CLIP: Voi ngà lệch “đi dạo” ở Đồng Nai, người dân bỏ xe máy chạy thoát thân

Uyên Châu

(NLĐO)-Thấy con voi đi dạo trên đường, người đàn ông vội bỏ xe máy chạy thoát thân ở Đồng Nai

Ngày 9-1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con voi thong dong đi dạo trên tuyến đường thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

CLIP ghi lại con voi đi dạo làm người đàn ông phải bỏ xe máy thoát thân

Clip ghi lại con voi có một ngà hướng lên, ngà còn lại cong xuống (voi ngà lệch).

Trong lúc lưu thông trên đường, người đàn ông đi xe máy bất ngờ chạm mặt con voi. Hoảng sợ, người này vội vàng bỏ lại xe máy ven đường rồi chạy nhanh để đảm bảo an toàn. Con voi sau đó tiếp tục di chuyển, không tấn công người hay gây thiệt hại tài sản.

Theo người dân, đây không phải lần đầu tiên voi xuất hiện tại khu vực bìa rừng. Vào những thời điểm khan hiếm thức ăn, voi rừng thường vượt qua hàng rào điện, di chuyển vào khu dân cư.

CLIP: Người đàn ông bỏ xe máy khi gặp voi đi dạo ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Con voi đi dạo trên đường khiến người dân một phen hoảng sợ

Trước thực trạng trên, phía Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực, tránh tiếp cận hoặc gây xung đột với voi nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Tin liên quan

2 con voi rừng bất ngờ đến gần khu dân cư

2 con voi rừng bất ngờ đến gần khu dân cư

(NLĐO) - 2 con voi rừng bất ngờ xuất hiện ở rừng keo gần khu dân cư khiến lực lượng chức năng, người dân phải đốt lửa, tìm cách đuổi voi vào rừng

Phẫu thuật cứu sống một con voi rừng

(NLĐO) - Một con voi rừng khoảng 3 tuổi dính phải bẫy của thợ săn khiến chân và vòi bị thương rất nặng. Rất may, chú voi này được phát hiện và cứu chữa kịp thời.

20 con voi rừng vào thị trấn quậy

(NLĐO) - Đây là lần thứ 2 đàn voi rừng khoảng 20 con tiến sâu vào thị trấn phá hại nhiều diện tích cây trồng của người dân.

tỉnh đồng nai đảm bảo an toàn người dân địa phương khu bảo tồn thiên nhiên con voi
