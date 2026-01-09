CLIP: Voi ngà lệch “đi dạo” ở Đồng Nai, người dân bỏ xe máy chạy thoát thân

Ngày 9-1, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một con voi thong dong đi dạo trên tuyến đường thuộc xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

CLIP ghi lại con voi đi dạo làm người đàn ông phải bỏ xe máy thoát thân

Clip ghi lại con voi có một ngà hướng lên, ngà còn lại cong xuống (voi ngà lệch).

Trong lúc lưu thông trên đường, người đàn ông đi xe máy bất ngờ chạm mặt con voi. Hoảng sợ, người này vội vàng bỏ lại xe máy ven đường rồi chạy nhanh để đảm bảo an toàn. Con voi sau đó tiếp tục di chuyển, không tấn công người hay gây thiệt hại tài sản.

Theo người dân, đây không phải lần đầu tiên voi xuất hiện tại khu vực bìa rừng. Vào những thời điểm khan hiếm thức ăn, voi rừng thường vượt qua hàng rào điện, di chuyển vào khu dân cư.

Con voi đi dạo trên đường khiến người dân một phen hoảng sợ

Trước thực trạng trên, phía Hạt Kiểm lâm Khu bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo người dân khi lưu thông qua khu vực, tránh tiếp cận hoặc gây xung đột với voi nhằm bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.