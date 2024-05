CLIP: Xác minh lai lịch người đàn ông có hành động bất thường

Ngày 27-5, mạng xã hội xôn xao đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông dùng vật cứng đập vỡ kính chắn gió của xe ô tô tải.

Clip ghi lại cảnh người đàn ông liên tục đập vào kính ô tô tải

Theo nội dung clip ghi lại, chiếc xe đang nổ máy dừng bên đường, có bật đèn tín hiệu cảnh báo, phía trước xe, một người đàn ông đầu trọc, mặc y phục giống của nhà sư, tay cầm vật cứng đập liên tục đập vỡ kính chắn gió.

Trong lúc đó, tài xế chỉ biết ngồi trên chiếc xe đã khóa cửa, lấy điện thoại quay lại sự việc.

Theo chia sẻ của tài xế, vào rạng sáng cùng ngày, trong lúc anh đang điều khiển xe ô tô tải chở hàng thì bị người đàn ông này xông tới, đập kính xe rồi rời đi.

Người đàn ông nghi có vấn đề về thần kinh

Sự việc xảy ra trên đường Bùi Thị Xuân, thuộc TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Trao đổi với phóng viên, Thượng tá Đàm Bảo Quân, Trưởng Công an TP Dĩ An, cho biết vụ việc đã được nam tài xế trình báo, hiện công an đang làm việc với người đàn ông đập kính xe.

Theo Thượng tá Đàm Bảo Quân, bước đầu xác định người này nghi có vấn đề về thần kinh. Về phía nam tài xế không yêu cầu bồi thường thiệt hại.