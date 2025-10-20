HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

CLIP: Xe bán tải bất ngờ rú ga rồi bốc cháy ngùn ngụt giữa đường

Cao Nguyên

(NLĐO) – Xe bán tải rú ga bất thường, tài xế phải rút chìa khóa để tắt máy nhưng chiếc xe sau đó đã bốc cháy ngùn ngụt

Tối 20-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết một chiếc xe bán tải bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên đường Hồ Chí Minh.

Xe bán tải bốc cháy sau khi vù ga bất thường trên đường Hồ Chí Minh - Ảnh 1.

Xe bán tải cháy ngùn ngụt trên đường Hồ Chí Minh

Theo đó, khoảng 19 giờ cùng ngày, ông Vũ Văn T. (SN 1978, ngụ TP Hải Phòng) điều khiển xe bán tải mang BKS: 15K-477.46 lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Gia Lai – Đắk Lắk.

Khi đến đoạn Km1749+700 đường Hồ Chí Minh thì xe bán tải đột ngột vù ga, không giảm ga được.

Lúc này, ông T. đã rút chìa khóa cho xe tắt máy để dừng lại. Tuy nhiên, khi dừng lại được khoảng 10 phút thì xe bán tải bất ngờ bốc cháy ngùn ngụt.

Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng xe bán tải cháy trơ khung.

CLIP: Xe bán tải vù ga bất thường rồi bốc cháy ngùn ngụt

