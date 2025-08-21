Ngày 21-8, Công an xã Củ Chi, TP HCM đang điều tra vụ xe container ủi nát dải phân cách, leo vỉa hè.

Hiện trường vụ việc.

Hơn 5 giờ cùng ngày, nam tài xế lái xe container chạy trên đường Phan Văn Khải (Quốc lộ 22 trước đây), hướng cầu An Hạ đi cầu vượt Củ Chi. Khi đang qua xã Củ Chi (huyện Củ Chi cũ) thì ủi cả chục mét dải phân cách, lao sang làn đường hỗn hợp.

Ô tô container chỉ dừng lại khi lao vỉa hè, rơi bánh xe ra ngoài. Lúc này do chưa đông phương tiện nên may mắn không ai bị thương.

Do xảy ra vào giờ cao điểm nên giao thông qua khu vực gặp khó khăn tạm thời.

Công an xã Củ Chi cùng Trạm CSGT Tây Bắc (Phòng CSGT Công an TP HCM) đến hiện trường điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân.