CLIP: Xe đầu kéo biển đỏ va chạm liên hoàn 3 ô tô

Ngày 18-3, Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ tai nạn giao thông giữa ô tô đầu kéo với 3 phương tiện khác.



CLIP: Lực lượng chức năng phải cẩu chiếc ô tô bị tông bẹp dúm

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 23 giờ 30 đêm 17-3 tại đường ĐT. 743B, thuộc khu phố Bình Đáng, phường Bình Hòa, TP Thuận An.

Thời điểm này, ô tô đầu kéo biển số CD-10-76 (biển số đỏ) kéo theo rơ moóc BM-176 do tài xế Trần Văn Toàn (SN 1988, quê Bình Định) điều khiển, đi từ hướng ngã tư Nguyễn Du về hướng ngã tư 550.

Hiện trường vụ va chạm giao thông

Khi xe đi đến trước cổng ICD Sóng Thần thì xảy ra va chạm với 3 ô tô đang dừng chờ đèn tín hiệu phía trước. Trong đó có một ô tô bán tải do người đàn ông mang quốc tịch Trung Quốc điều khiển.

Vụ tai nạn không có thiệt hại về người, 4 ô tô bị hư hỏng, các tài xế âm tính với ma túy và nồng độ cồn.

Chiếc ô tô bẹp dúm sau tai nạn giao thông

Một lãnh đạo Công an TP Thuận An, cho biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn giao thông là do tài xế ô tô đầu kéo không chú ý quan sát.

Chiếc ô tô bung túi khí

Trước đó, trong chiều 17-3, cũng trên tuyến ĐT.743 đoạn thuộc phường An Phú, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã xảy ra vụ tai nạn giao thông. Theo đó ô tô bán tải va chạm 3 phương tiện lưu thông cùng chiều. Sự việc khiến 1 người chết tại chỗ, 4 người bị thương.