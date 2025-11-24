HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Thời sự

Xe khách cháy trơ khung trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương

Tin - ảnh: Hải Đường

(NLĐO) - Bước đầu xác định chiếc xe khách chạy trên tuyến cao tốc TP HCM - Trung Lương đã bị cháy trơ khung và thiệt hại một số hành lý của khách

Sáng 24-11, lực lượng CSGT, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Tây Ninh đang phối hợp đơn vị quản lý đường cao tốc TP HCM - Trung Lương tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy xe khách trên tuyến cao tốc này.

Xe khách cháy trơ khung trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, 10 hành khách hốt hoảng - Ảnh 1.

Xe khách cháy trơ khung trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, 10 hành khách hốt hoảng - Ảnh 2.

Xe khách cháy trơ khung trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, 10 hành khách hốt hoảng - Ảnh 3.

Hiện trường vụ xe khách cháy dữ dội trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 40 phút rạng sáng cùng ngày, xe khách mang biển số 94B-004... do tài xế N.T.A.M. (SN 1987; thường trú phường Giá Rai, tỉnh Cà Mau) điều khiển, chạy từ hướng miền Tây đi TP HCM.

Khi đến Km37+600 thuộc địa bàn phường Long An, tỉnh Tây Ninh thì hành khách trên xe phát hiện có mùi cháy khét nên báo cho tài xế.

Ngay lập tức, tài xế cho xe chạy vào làn dừng khẩn cấp để kiểm tra thì phát hiện ngọn lửa bốc cháy tại hầm máy phía bên tài xế.

Lúc này, tài xế yêu cầu 10 hành khách trên xe khẩn trương thoát khỏi xe để đảm bảo an toàn.

Đồng thời, tài xế cùng với người dân tại hiện trường tận dụng mọi dụng cụ, thiết bị chữa cháy nhưng bất thành.

Xe khách cháy trơ khung trên đường cao tốc TP HCM - Trung Lương, 10 hành khách hốt hoảng - Ảnh 4.

Chiếc xe khách bị cháy trơ khung

Tiếp nhận thông tin, lực lượng CSGT, Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Tây Ninh khẩn trương điều 2 xe chữa cháy chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt hiện trường để dập lửa, điều tiết giao thông. Khoảng 30 phút sau, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.

Theo ngành chức năng, bước đầu xác định chiếc xe khách bị cháy trơ khung và thiệt hại một số hành lý của khách. May mắn, 10 hành khách trên xe thoát ra ngoài an toàn.

    Thông báo