Clip: Xe khách tông xe đầu kéo dừng trên Quốc lộ 14, giao thông ùn tắc

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT - Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ vụ tai nạn giữa xe khách và xe đầu kéo xảy ra trên Quốc lộ 14.

Toàn bộ vụ việc được camera nhà dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 13-12, tài xế Nguyễn Quang Trung (SN 1975, trú TP Hà Nội) điều khiển xe khách loại 16 chỗ biển kiểm soát TP Hà Nội lưu thông trên Quốc lộ 14 theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến địa phận xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai, xe khách này đã tông mạnh vào xe đầu kéo, do tài xế Bùi Xuân C. (SN 1978, trú tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển, đang dừng bên đường.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 10 người. Vụ tai nạn đã khiến 2 người bị thương, nhiều người khác choáng váng.

Ngay sau khi có mặt tại hiện trường, CSGT đã đưa người bị thương đi cấp cứu; phân luồng, điều tiết giao thông.

Vụ tai nạn khiến Quốc lộ 14 bị ách tắc cục bộ

Toàn bộ sự việc được camera an ninh của người dân ghi lại. Khi đó, xe khách đang lưu thông bất ngờ tông vào phần sau xe đầu kéo dừng bên lề đường, có bật đèn cảnh báo.

Sau cú va chạm mạnh, xe khách bị hư hỏng nặng phần đầu, văng ra chắn ngang mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.