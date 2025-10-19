Clip: Xe trộn bê tông ngang nhiên chạy ngược chiều giữa phố biển Quy Nhơn

Sáng 19-10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh vụ việc xe chở bê tông tươi mang biển số 77H-371.66 lưu thông ngược chiều trên đường một chiều Nguyễn Mân, thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai, để xử lý theo quy định.

Clip xe chở bê tông tươi mang biển số 77H-371.66 lưu thông ngược chiều trên đường một chiều Nguyễn Mân, thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai vào sáng 19-10

Trước đó, khoảng 7 giờ cùng ngày, người dân phát hiện 2 xe bê tông mang thương hiệu "Phú Tài" đậu đỗ ngược chiều trước nhà, bít lối đi trên đường Nguyễn Mân. Khi bị nhắc nhở, tài xế xe chở bê tông tươi mang biển số 77H-371.66 liền lái xe chạy ngược chiều để rời khỏi hiện trường.

Theo xác minh của phóng viên, các xe trên thuộc Công ty Cổ phần Phú Tài.

Được biết, theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt đối với lỗi ô tô đi ngược chiều trên đường một chiều là từ 18 đến 20 triệu đồng và bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.