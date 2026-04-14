CLIP: Xem hoa hậu, nam vương thụ phấn cho "loài cây tỉ đô"

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Sầu riêng tỉnh Đắk Lắk lần thứ I năm 2026, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công ty TNHH MTV Triển lãm và Truyền thông Tinh Tú cùng các đơn vị liên quan tổ chức tour trải nghiệm quy trình thụ phấn hoa sầu riêng.

Các hoa hậu, nam vương trải nghiệm tour thụ phấn hoa sầu riêng

Tham gia tour trải nghiệm lần này có Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa; Trung Nguyên - Nam vương Hữu nghị Việt Nam 2023, Á vương Hữu nghị Quốc tế 2023; Trần Tiến - Nam vương Thần tượng Việt Nam 2024…

Hoa hậu Đại sứ Du lịch Việt Nam 2024 Đinh Thị Hoa trải nghiệm thụ phấn cho "loài cây tỉ đô"

Ông Lại Đức Đại, Chủ tịch UBND xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, cho biết địa phương đang từng bước xây dựng chuỗi sản xuất sầu riêng sạch, bền vững; trong đó liên kết với doanh nghiệp thu mua, xuất khẩu nhằm nâng cao giá trị và thương hiệu sầu riêng Krông Pắk nói riêng, Đắk Lắk nói chung.

Sinh ra và lớn lên tại "thủ phủ" sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, Đinh Thị Hoa có nhiều trải nghiệm với cây sầu riêng

Theo ông Đại, sầu riêng không chỉ mang lại nguồn thu nhập mà còn là bản sắc, là thương hiệu của người dân địa phương, hướng tới mục tiêu đưa "loài cây tỉ đô" đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Thông qua lễ hội sắp tới và các tour trải nghiệm, du khách không chỉ được thưởng thức sầu riêng tươi mà còn khám phá nhiều món ăn chế biến từ loại nông sản đặc trưng này, qua đó cảm nhận trọn vẹn hơn giá trị của sầu riêng.

Nông dân thụ phấn cho sầu riêng giúp tăng tỉ lệ đậu trái, cải thiện mẫu mã và chất lượng

Đại diện Hợp tác xã Nông nghiệp Sạch Krông Pắk cho biết cây sầu riêng có đặc tính sinh học đặc biệt, hoa nở vào chiều muộn đến khuya. Quá trình thụ phấn tự nhiên gặp nhiều hạn chế vì các loài côn trùng ít hoạt động vào ban đêm, nên nông dân phải trực tiếp thực hiện công đoạn này.

“Chúng tôi dùng chổi lông mềm, thao tác nhẹ nhàng, tỉ mỉ để thụ phấn, như những "chú ong chăm chỉ". Đây là khâu quan trọng giúp tăng tỉ lệ đậu trái, cải thiện mẫu mã và chất lượng, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu” - đại diện hợp tác xã chia sẻ.