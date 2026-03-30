Ngày 30-3, thị trường sầu riêng tại khu vực ĐBSCL ghi nhận mức giảm giá khá sâu so với vài tuần trước đó, khiến nhiều nhà vườn không khỏi bất ngờ.

Theo khảo sát, sầu riêng RI6 loại 1 hiện chỉ còn được giao dịch quanh mức 55.000 – 60.000 đồng/kg, giảm từ 30.000 – 40.000 đồng/kg so với giai đoạn trước. Đối với hàng xô, giá phổ biến chỉ còn 25.000 – 28.000 đồng/kg, mức thấp đáng kể so với lúc cao điểm.

Tuy giá sụt giảm nhưng nhiều nhà vườn trồng sầu riêng vẫn thu lợi nhuận. Ảnh: Hoàng Vũ

Trong khi đó, sầu riêng Mongthong cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Nếu như đầu tháng 3, loại này từng đạt đỉnh từ 150.000 – 170.000 đồng/kg thì hiện nay chỉ còn dao động khoảng 100.000 – 120.000 đồng/kg.

Theo ông Trần Thiện Thanh, Phó Giám đốc Hợp tác xã Sầu riêng Trường Phát (TP Cần Thơ), thời điểm này đang là nghịch vụ nên sản lượng không nhiều.

Trước đó, từ giữa tháng 2 đến đầu tháng 3, giá sầu riêng duy trì ở mức cao, giúp nhà vườn thu về lợi nhuận đáng kể.

"Dù giá hiện đã giảm từ 30-40%, song người trồng sầu riêng vẫn đảm bảo có lãi. Nguyên nhân chính của đợt sụt giá này được cho là do nhiều doanh nghiệp thu mua phục vụ xuất khẩu đang tồn kho lớn, dẫn đến việc hạn chế thu mua mới. Điều này khiến sức mua trên thị trường giảm, kéo theo giá sầu riêng đi xuống trong những ngày gần đây" – ông Thanh thông tin.