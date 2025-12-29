HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
CLIP: Xúc động dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà

Cao Nguyên

(NLĐO) – Không chỉ bà con lối xóm, nhiều người dân xót xa cho 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà đã đến tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ

Sáng 29-12, gia đình và người dân đã tổ chức tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở tổ dân phố Đoàn Kết (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân vụ cháy nhà ở Đắk Lắk xót xa và cảm động - Ảnh 1.

Người dân tới tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng

Từ sáng sớm, con hẻm dẫn vào căn nhà của cha mẹ anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990, nạn nhân trong vụ hỏa hoạn) dòng người đông nghịt. Người dân đã có mặt thắp nén hương cuối cùng tiễn biệt các nạn nhân xấu số.

Trước giờ phút đưa tiễn 4 nạn nhân, nhiều người đứng lặng, xót xa đến nghẹn ngào trước cảnh bi thương.

Dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân vụ cháy nhà ở Đắk Lắk xót xa và cảm động - Ảnh 2.

Nhiều người không kìm được nước mắt

Chị Trần Thị Thu (ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết nghe tin hôm nay gia đình tổ chức tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng, chị có mặt từ sớm.

Dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân vụ cháy nhà ở Đắk Lắk xót xa và cảm động - Ảnh 3.

Dòng người tới tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà

"Tôi quen biết gia đình anh D. qua một người bạn. Những ngày qua, nhìn tấm ảnh cả gia đình đăng tải trên mạng xã hội trước khi xảy ra hỏa hoạn mà xót xa. Họ ra đi khi còn quá trẻ, khi kinh tế vừa mới ổn định với bao dự định còn dang dở" – chị Thu gạt nước mắt nói.

Dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân vụ cháy nhà ở Đắk Lắk xót xa và cảm động - Ảnh 4.

Những chiếc xe tang tiễn đưa các nạn nhân

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ cháy bùng phát vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng 27-12, tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. Căn nhà vừa dùng để ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước, dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm.

Dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân vụ cháy nhà ở Đắk Lắk xót xa và cảm động - Ảnh 5.

Xót thương cho 4 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn

Phát hiện sự việc, người dân đã dùng vòi nước nhỏ chữa cháy, đập cửa cuốn phía trước để giải cứu nhưng bất thành.

Ít phút sau, lực lượng chữa cháy và người dân đã đập một lỗ nhỏ từ tường của nhà hàng xóm vào nhà anh D. để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, do bị ngạt khí độc, anh D., chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) đã tử vong.

Riêng cháu trai con út của anh D. gần 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng, dùng áo ngăn khí độc nên đã thoát chết.

CLIP: Dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ hỏa hoạn về nơi an nghỉ cuối cùng

Tin liên quan

Cha mẹ tuyệt vọng đứng nhìn con cháu trong đám cháy 4 người thiệt mạng

Cha mẹ tuyệt vọng đứng nhìn con cháu trong đám cháy 4 người thiệt mạng

(NLĐO) - Nghe tin cháy nhà con trai, vợ chồng ông Cảnh tức tốc chạy đến nhưng chỉ biết gào tên con cháu trong tuyệt vọng vì ngọn lửa bùng cháy dữ dội.

Vụ hỏa hoạn khiến 4 người chết: Rà soát lại khâu phòng cháy ở hộ gia đình

(NLĐO) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu rà soát lại công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư, hộ gia đình sau vụ hỏa hoạn khiến 4 người tử vong

Bé trai 1 tháng tuổi thoát nạn trong vụ cháy 4 người chết

Bộ Giáo dục – Đào tạo “chốt” bộ sách giáo khoa sử dụng thống nhất toàn quốc; Giá vàng miếng SJC tăng 3 ngày liên tục… là những tin tức đáng chú ý hôm nay

tỉnh Đắk Lắk cháy nhà 4 người tử vong
