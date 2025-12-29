CLIP: Xúc động dòng người tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà

Sáng 29-12, gia đình và người dân đã tổ chức tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà ở tổ dân phố Đoàn Kết (xã Hòa Phú, tỉnh Đắk Lắk) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Người dân tới tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng

Từ sáng sớm, con hẻm dẫn vào căn nhà của cha mẹ anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990, nạn nhân trong vụ hỏa hoạn) dòng người đông nghịt. Người dân đã có mặt thắp nén hương cuối cùng tiễn biệt các nạn nhân xấu số.

Trước giờ phút đưa tiễn 4 nạn nhân, nhiều người đứng lặng, xót xa đến nghẹn ngào trước cảnh bi thương.

Nhiều người không kìm được nước mắt

Chị Trần Thị Thu (ngụ phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết nghe tin hôm nay gia đình tổ chức tiễn đưa các nạn nhân về nơi an nghỉ cuối cùng, chị có mặt từ sớm.

Dòng người tới tiễn đưa 4 nạn nhân trong vụ cháy nhà

"Tôi quen biết gia đình anh D. qua một người bạn. Những ngày qua, nhìn tấm ảnh cả gia đình đăng tải trên mạng xã hội trước khi xảy ra hỏa hoạn mà xót xa. Họ ra đi khi còn quá trẻ, khi kinh tế vừa mới ổn định với bao dự định còn dang dở" – chị Thu gạt nước mắt nói.

Những chiếc xe tang tiễn đưa các nạn nhân

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ cháy bùng phát vào khoảng 2 giờ 45 phút sáng 27-12, tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D. Căn nhà vừa dùng để ở vừa kinh doanh các mặt hàng điện nước, dễ cháy nên ngọn lửa nhanh chóng bao trùm.

Xót thương cho 4 nạn nhân xấu số trong vụ hỏa hoạn

Phát hiện sự việc, người dân đã dùng vòi nước nhỏ chữa cháy, đập cửa cuốn phía trước để giải cứu nhưng bất thành.

Ít phút sau, lực lượng chữa cháy và người dân đã đập một lỗ nhỏ từ tường của nhà hàng xóm vào nhà anh D. để đưa các nạn nhân ra ngoài.

Tuy nhiên, do bị ngạt khí độc, anh D., chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) đã tử vong.

Riêng cháu trai con út của anh D. gần 1 tháng tuổi được người cha ôm vào lòng, dùng áo ngăn khí độc nên đã thoát chết.