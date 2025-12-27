Vụ hỏa hoạn khiến 4 người chết: Rà soát lại khâu phòng cháy ở hộ gia đình

Sáng 27-12, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã tới hiện trường vụ cháy nhà khiến vợ chồng anh Huỳnh Khánh D. (SN 1990, ngụ thôn Đoàn Kết, xã Hòa Phú) cùng 2 con tử vong để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả.
Ông Trương Công Thái đề nghị lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ vụ việc. Ông đề nghị Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên huy động nhân lực, thiết bị y tế cấp cứu cho cháu bé 1 tháng tuổi thoát chết trong vụ cháy.
Tại gia đình cha mẹ anh D., thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, ông Trương Công Thái gửi lời chia buồn, động viên và hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự cho các nạn nhân.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cũng đề nghị cơ quan chức năng, chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy.
Theo ông Trương Công Thái, vụ việc là bài học đau xót về công tác phòng cháy chữa cháy trong khu dân cư. Người dân cần nâng cao cảnh giác, nhất là thời điểm cuối năm khi gió lớn, nguy cơ cháy nổ tăng cao. Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra và xử lý đối với vấn đề phòng cháy chữa cháy.
"Từng hộ gia đình phải rà soát thường xuyên các thiết bị điện trong nhà nhằm đảm bảo an toàn và có phương án lối thoát khẩn cấp khi xảy ra rủi ro. Đối với các cửa hàng kinh doanh các vật dễ cháy, cần phải tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy. Khi xảy ra cháy nổ, cần kịp thời điện thoại cho cơ quan chức năng và hàng xóm để hỗ trợ" - ông Trương Công Thái nhấn mạnh.
Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, vụ cháy khởi phát vào khoảng 2 giờ 45 phút cùng ngày tại căn nhà của anh Huỳnh Khánh D.
Vụ hỏa hoạn khiến anh D., chị Tạ Thị Thanh N. (SN 1997, vợ anh D.) cùng 2 con là Huỳnh Bảo H. (SN 2017), Huỳnh Bảo L. (SN 2021) tử vong, chủ yếu do ngạt khói.
Riêng cháu nhỏ 1 tháng tuổi được cha ôm vào lòng, dùng áo ngăn khí độc nên thoát nạn. Lực lượng chức năng và người dân đã đập một lỗ ở bức tường phía sau nhà đưa cháu nhỏ đi cấp cứu.
Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Đắk Lắk, lúc 2 giờ 55 phút ngày 27-12, đơn vị nhận tin báo cháy nhà dân. Ngay sau đó, đơn vị đã huy động 4 xe chữa cháy cùng phương tiện và 30 cán bộ, chiến sĩ có mặt tại hiện trường lúc 3 giờ cùng ngày.
Nhận định có 5 nạn nhân mắc kẹt trong đám cháy, lực lượng chức năng đã đập tường nhà dân bên cạnh. Sau 2 phút, họ đã đưa được 5 nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu.
Sau khoảng 25 phút, vụ hỏa hoạn cơ bản được dập tắt; diện tích đám cháy khoảng 130 m2.
