“CMO 4 tuổi”: Chiêu tuyển dụng hay cú lừa marketing?

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước chiến dịch tuyển dụng vị trí "CMO" của Oatside Việt Nam. Ban đầu, nhiều người hiểu đây là vị trí Chief Marketing Officer (Giám đốc điều hành tiếp thị), song thực chất doanh nghiệp lại dùng cách gọi "Chief Milk Officer" – tạm dịch "Giám đốc chốt sữa ngon" – mang tính hài hước.

Sau làn sóng tranh cãi, doanh nghiệp đã lên tiếng thừa nhận cách triển khai chiến dịch chưa phù hợp. Theo đó, việc đăng tin trên nền tảng nghề nghiệp như LinkedIn nhưng lại mang tính marketing đã gây nhầm lẫn, khiến không ít ứng viên cảm thấy bị "đánh lừa".

Phản hồi chính thức của Oatside Việt Nam

"Chúng tôi xin lỗi những cá nhân bị ảnh hưởng hoặc cảm thấy không thoải mái", đại diện doanh nghiệp cho biết. Đồng thời, công ty đã gửi email đến các ứng viên để cam kết dữ liệu ứng tuyển được bảo mật và sẽ bị xóa vĩnh viễn, đồng thời rà soát lại cách triển khai các chiến dịch truyền thông trong tương lai.

Trước đó, ngày 2-4, fanpage của thương hiệu công bố kết quả tuyển "CMO" tại Việt Nam. Người được lựa chọn là bé gái 4 tuổi – con của một KOL. Theo giải thích, việc chọn trẻ em nhằm nhấn mạnh thông điệp: trẻ nhỏ là những "chuyên gia vị giác" trung thực nhất đối với sản phẩm sữa.

Tuy nhiên, cách thể hiện này không nhận được sự đồng thuận. Nhiều ý kiến cho rằng bài đăng tuyển dụng ban đầu được trình bày giống một thông báo tuyển việc thật, dễ gây hiểu lầm trong bối cảnh thị trường lao động đang cạnh tranh gay gắt. Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc khi "ứng tuyển nghiêm túc nhưng nhận lại một chiến dịch quảng cáo".

Bên cạnh đó, việc lựa chọn một em bé làm "CMO" cũng gây tranh luận. Không ít ý kiến đặt câu hỏi về tính phù hợp khi trẻ em không phải nhóm khách hàng chính của dòng sản phẩm sữa hạt mà thương hiệu đang kinh doanh.

Dưới các bài đăng liên quan, hàng loạt bình luận trái chiều xuất hiện, từ chỉ trích cách làm "thiếu tôn trọng ứng viên" đến quan điểm cho rằng đây chỉ là một chiêu marketing sáng tạo nhưng "đi quá đà".

Được biết, Oatside Việt Nam thành lập từ cuối năm 2023, hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hóa, trong đó có sản phẩm sữa yến mạch. Dù đã lên tiếng xin lỗi, nhưng câu chuyện "tuyển CMO" vẫn đang là chủ đề gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo quảng cáo và niềm tin của người tìm việc.