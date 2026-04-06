HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

“CMO 4 tuổi”: Chiêu tuyển dụng hay cú lừa marketing?

G.Nam

(NLĐO) - Chiến dịch tuyển “CMO” của Oatside Việt Nam gây bão mạng khi người trúng tuyển là bé 4 tuổi, khiến nhiều ứng viên bức xúc

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước chiến dịch tuyển dụng vị trí "CMO" của Oatside Việt Nam. Ban đầu, nhiều người hiểu đây là vị trí Chief Marketing Officer (Giám đốc điều hành tiếp thị), song thực chất doanh nghiệp lại dùng cách gọi "Chief Milk Officer" – tạm dịch "Giám đốc chốt sữa ngon" – mang tính hài hước.

Sau làn sóng tranh cãi, doanh nghiệp đã lên tiếng thừa nhận cách triển khai chiến dịch chưa phù hợp. Theo đó, việc đăng tin trên nền tảng nghề nghiệp như LinkedIn nhưng lại mang tính marketing đã gây nhầm lẫn, khiến không ít ứng viên cảm thấy bị "đánh lừa".

img

Phản hồi chính thức của Oatside Việt Nam

"Chúng tôi xin lỗi những cá nhân bị ảnh hưởng hoặc cảm thấy không thoải mái", đại diện doanh nghiệp cho biết. Đồng thời, công ty đã gửi email đến các ứng viên để cam kết dữ liệu ứng tuyển được bảo mật và sẽ bị xóa vĩnh viễn, đồng thời rà soát lại cách triển khai các chiến dịch truyền thông trong tương lai.

Trước đó, ngày 2-4, fanpage của thương hiệu công bố kết quả tuyển "CMO" tại Việt Nam. Người được lựa chọn là bé gái 4 tuổi – con của một KOL. Theo giải thích, việc chọn trẻ em nhằm nhấn mạnh thông điệp: trẻ nhỏ là những "chuyên gia vị giác" trung thực nhất đối với sản phẩm sữa.

Tuy nhiên, cách thể hiện này không nhận được sự đồng thuận. Nhiều ý kiến cho rằng bài đăng tuyển dụng ban đầu được trình bày giống một thông báo tuyển việc thật, dễ gây hiểu lầm trong bối cảnh thị trường lao động đang cạnh tranh gay gắt. Một số người dùng mạng xã hội bày tỏ bức xúc khi "ứng tuyển nghiêm túc nhưng nhận lại một chiến dịch quảng cáo".

Bên cạnh đó, việc lựa chọn một em bé làm "CMO" cũng gây tranh luận. Không ít ý kiến đặt câu hỏi về tính phù hợp khi trẻ em không phải nhóm khách hàng chính của dòng sản phẩm sữa hạt mà thương hiệu đang kinh doanh.

Dưới các bài đăng liên quan, hàng loạt bình luận trái chiều xuất hiện, từ chỉ trích cách làm "thiếu tôn trọng ứng viên" đến quan điểm cho rằng đây chỉ là một chiêu marketing sáng tạo nhưng "đi quá đà".

Được biết, Oatside Việt Nam thành lập từ cuối năm 2023, hoạt động trong lĩnh vực phân phối hàng hóa, trong đó có sản phẩm sữa yến mạch. Dù đã lên tiếng xin lỗi, nhưng câu chuyện "tuyển CMO" vẫn đang là chủ đề gây tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo quảng cáo và niềm tin của người tìm việc.

Tin liên quan

TPHCM tuyển lao động đi Hàn Quốc theo chương trình EPS

TPHCM tuyển lao động đi Hàn Quốc theo chương trình EPS

(NLĐO) – TPHCM sẽ tiếp nhận hồ sơ tuyển lao động đi Hàn Quốc theo chương trình EPS năm 2026 trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 27-3-2026

Tuyển hộ lý đi Nhật: Miễn phí dịch vụ, hỗ trợ đến 76 triệu đồng

(NLĐO) – Trung tâm Lao động ngoài nước khẳng định không thu phí dịch vụ đối với ứng viên tham gia chương trình này

TPHCM cần tuyển lao động ngành nào trong quý II/2026?

(NLĐO) - Sau đà phục hồi tích cực trong quý I, thị trường lao động TPHCM bước vào quý II/2026 với tín hiệu tăng trưởng rõ rệt

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo