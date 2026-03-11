HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Xu hướng tuyển dụng quý II-2026 ra sao?

Huỳnh Như

(NLĐO) - Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng quý II-2026 của ManpowerGroup cho thấy 63% doanh nghiệp tại Việt Nam dự kiến tăng tuyển dụng trong 3 tháng tới

Tập đoàn nhân sự ManpowerGroup vừa công bố Khảo sát Xu hướng Tuyển dụng Quý II-2026, được thực hiện từ ngày 1-1 đến 3-2-2026 với sự tham gia của hơn 41.700 doanh nghiệp tại 42 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, trong 260 doanh nghiệp được khảo sát, có 63% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng trong quý II, 21% cho biết sẽ giữ nguyên quy mô nhân sự và 16% dự báo giảm tuyển dụng trong ba tháng tới. Các số liệu này cho thấy thị trường lao động Việt Nam vẫn duy trì tâm lý tích cực, dù song song đó là những điều chỉnh nhân sự gắn với quá trình tái cấu trúc và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp.

img

Triển vọng tuyển dụng tại Việt Nam được đánh giá tích cực trong những tháng tới

Theo bà Nguyễn Thu Trang – Giám đốc Thương hiệu của Manpower Vietnam, triển vọng tuyển dụng tại Việt Nam hiện phản ánh một bức tranh hai chiều của thị trường lao động. 

Các doanh nghiệp vừa theo đuổi mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh, vừa tập trung tối ưu hiệu suất vận hành thông qua việc tái cấu trúc nhân sự và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ. "Vì vậy, trong khi nhiều vị trí mới được tạo ra để phục vụ nhu cầu tăng trưởng, một số tổ chức khác lại tiến hành tinh gọn bộ máy do công nghệ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong việc tự động hóa và nâng cao hiệu quả vận hành" – bà Trang nói.

Tuy vậy, theo bà Trang, dù hai xu hướng này diễn ra song song, tâm lý chung của thị trường việc làm trong những tháng tới vẫn được đánh giá là khá lạc quan.

Mở rộng kinh doanh vẫn là động lực tuyển dụng chính

Kết quả khảo sát cho thấy 52% doanh nghiệp tại Việt Nam cho biết mở rộng quy mô là lý do chính thúc đẩy kế hoạch tăng tuyển dụng, phản ánh xu hướng chung của thị trường lao động toàn cầu khi tăng trưởng kinh doanh tiếp tục là động lực chủ yếu tạo ra nhu cầu nhân sự mới.

img

Mở rộng quy mô kinh doanh là lý do chính khiến nhiều doanh nghiệp tăng tuyển dụng. Nguồn: ManpowerGroup

Xu hướng này thể hiện rõ nhất tại khu vực phía Bắc, nơi 61% doanh nghiệp cho biết tuyển dụng để đáp ứng kế hoạch mở rộng hoạt động. Điều này cho thấy áp lực tuyển dụng tại khu vực này đang gia tăng, gắn với sự phát triển của các trung tâm công nghiệp và sản xuất.

img

Tái cấu trúc và chuyển đổi công nghệ là nguyên nhân chính khiến một số doanh nghiệp giảm tuyển dụng trong quý II-2026. Nguồn: ManpowerGroup

Ở chiều ngược lại, những doanh nghiệp dự kiến giảm tuyển dụng chủ yếu do tinh giản bộ máy nhằm cải tiến quy trình vận hành (56%) và tăng cường ứng dụng tự động hóa khiến nhu cầu đối với một số vị trí giảm xuống (44%). 

Xu hướng này xuất hiện rõ rệt tại các doanh nghiệp quy mô lớn, có trên 1.000 nhân viên, nơi việc điều chỉnh nhân sự thường gắn với chiến lược tái cấu trúc dài hạn và các kế hoạch chuyển đổi công nghệ, thay vì chỉ phản ánh những biến động ngắn hạn của thị trường.

Nhiều ngành ghi nhận triển vọng tuyển dụng tích cực

Theo khảo sát của ManpowerGroup, doanh nghiệp tại 7/9 lĩnh vực dự kiến tăng tuyển dụng trong quý 2-2026, cho thấy nhu cầu nhân lực vẫn duy trì ở mức khá tích cực trên nhiều ngành kinh tế.

Trong đó, ngành Xây dựng và Bất động sản ghi nhận triển vọng tuyển dụng nổi bật với chỉ số triển vọng tuyển dụng ròng (NEO) đạt 64%, cao hơn 30 điểm phần trăm so với mức trung bình toàn cầu của ngành. 

Đáng chú ý, 75% doanh nghiệp trong lĩnh vực này tại Việt Nam cho biết có kế hoạch tuyển thêm nhân sự trong ba tháng tới. 

Con số trên phản ánh nhu cầu lao động lớn khi Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, quy hoạch đô thị và phát triển các đô thị mới trong những năm tới.

img

Doanh nghiệp ngành xây dựng – bất động sản tại Việt Nam có triển vọng tuyển dụng cao nhất trong quý II-2026

Trong khi đó, lĩnh vực Thương mại và Logistics lại cho thấy xu hướng phân hóa rõ rệt. Khảo sát ghi nhận 42% doanh nghiệp dự kiến tăng tuyển dụng, nhưng cũng có 42% doanh nghiệp cho biết sẽ giảm tuyển dụng, khiến chỉ số NEO của ngành ở mức 0%. Điều này cho thấy nhu cầu nhân lực trong ngành đang ở trạng thái cân bằng, phản ánh sự điều chỉnh của doanh nghiệp trước những biến động của chuỗi cung ứng và thị trường tiêu dùng.


