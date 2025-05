Chung kết Teen model 2025

Cô bé Indonesia lai Úc Laisha DAM đã được trao giải vàng tại chung kết cuộc thi Teen Model 2025, do đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc và Pink House Entertainment thực hiện, diễn ra tối 4-5 tại Nina Space Studio, TP HCM. Dàn giám khảo buổi chung kết gồm: diễn viên Trương Ngọc Ánh, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, siêu mẫu Thu Hằng, siêu mẫu Vương Thu Phương, siêu mẫu Phương Mai và đạo diễn Nguyễn Ngọc Thụy.

Laisha DAM sinh năm 2012, cao 1,65 m, nặng 45 kg, đang học Trường Quốc tế Anh tại TP HCM. Bé có cha là người Úc, mẹ là người Indonesia nhưng bé sinh ra tại Việt Nam. Laisha là gương mặt quen thuộc tại nhiều show thời trang trong những năm gần đây.

Tại buổi chung kết Teen Model 2025, Laisha trải qua các phần thi: Giới thiệu - Hô tên, Tài năng, Thuyết trình. Ở phần thi Giới thiệu - Hô tên, Laisha tỏ ra tự tin với màn catwalk lẫn màn giới thiệu. Khi thi Top 5 Tài năng, Laisha gây ấn tượng với màn múa thể dục dụng cụ nghệ thuật.

Tại phần Thuyết trình, Laisha đã giới thiệu bản thân bằng tiếng Việt rằng bé là người Indonesia và Autralia, sau đó bé có một phút để chia sẻ về đề tài bằng tiếng Anh "Love and compassion" (Tình yêu và sự thấu hiểu). Giải Vàng Teen Model Vietnam 2025 Laisha được cả 6 giám khảo đồng thuận. Hai giám khảo Trương Ngọc Ánh và Đàm Vĩnh Hưng đã lên trao giải cho cô bé. Thay vì trao vương miện, ban tổ chức đã đội chiếc mũ calo cho bé cùng kỷ niệm chương.

Cô bé mang hai dòng máu Úc - Indonesia đoạt giải Vàng Teen Model 2025

Hai giải Bạc lần lượt thuộc về các bé Nguyễn Ngọc Cát Tường và Lê Trần Thảo Giang. Hai giải Đồng được trao cho các bé Imade Mokuren (người Nhật Bản) và Hoàng Tấn Dũng. Ngoài 3 giải chính thức, ban tổ chức đã trao nhiều giải phụ cho các bé như: Triển vọng, Best Face, Best Catwalk, Best Photoshoot, Thí sinh thân thiện, Thí sinh được yêu thích nhất…

Cô bé Indonesia lai Úc Laisha DAM giới thiệu bản thân

Laisha DAM thể hiện tài năng

Laisha DAM thuyết trình

Teen Model là cuộc thi được công ty PL của đạo diễn Tạ Nguyên Phúc và siêu mẫu Anh Thư tổ chức từ những năm 2010. Trong suốt những năm qua, Teen Model đã trở thành bệ phóng cho các bạn thanh thiếu niên có tiềm năng trở thành người mẫu thời trang trong tương lai, có định hướng đào tạo chuyên nghiệp, bài bản, học hỏi tiếp cận với môi trường thời trang từ tác phong làm việc cho đến những kỹ năng biểu diễn trên sàn catwalk.

Bên cạnh đó, chương trình mong muốn đem đến cho các bạn một sân chơi được giáo dục về tư duy, lối sống, định hướng tâm lý tuổi trẻ vị thành niên, khích lệ phát triển hết bản năng trở thành người đóng góp tích cực cho cộng đồng, xã hội.

Toàn cảnh Teen model 2025



Tuy nhiên, vì nhiều lý do nên cuộc thi gián đoạn trong vài năm. Đến năm 2022, đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc quyết định làm lại với format mới và trong năm này chiến thắng đã thuộc về gương mặt quen thuộc trong làng thời trang là người mẫu nhí Bảo Hà.

Năm 2025, cuộc thi trở lại dưới dạng một chương trình truyền hình thực tế. Đạo diễn Nguyễn Hưng Phúc cho biết anh muốn quốc tế hóa cuộc thi nên format năm nay có cả các thí sinh là người nước ngoài hoặc là người Việt mang quốc tịch Nhật Bản, Anh, Philippines, Úc, Indonesia…