Thời sự Chính trị

Cơ cấu tổ chức mới của Văn phòng Chính phủ, có Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ

Minh Chiến

(NLĐO)- Cơ cấu tổ chức mới của Văn phòng Chính phủ có 17 đơn vị, trong đó có Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 196 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-6.

Cơ cấu tổ chức mới của Văn phòng Chính phủ, có Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ - Ảnh 1.

Cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 4-2026 do Văn phòng Chính phủ tổ chức, dưới sự chủ trì của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong. Ảnh: VGP

Nghị định quy định rõ Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ của Chính phủ, cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc trực tiếp của Chính phủ và Thủ tướng (bao gồm cả các Phó Thủ tướng).

Văn phòng Chính phủ có chức năng tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hoạt động của Chính phủ.

Đây cũng là cơ quan thực hiện chức năng là trung tâm thông tin tổng hợp, truyền thông phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng và cung cấp thông tin cho công chúng; bảo đảm điều kiện vật chất, kỹ thuật, hậu cần phục vụ hoạt động của Chính phủ, Thủ tướng.

Chính phủ quy định cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm 17 đơn vị:

1. Vụ Tổng hợp.

2. Vụ Pháp luật.

3. Vụ Kinh tế tổng hợp.

4. Vụ Công nghiệp.

5. Vụ Nông nghiệp.

6. Vụ Khoa giáo - Văn xã.

7. Vụ Quan hệ quốc tế.

8. Vụ Nội chính.

9. Vụ Tổ chức công vụ.

10. Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I).

11. Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể.

12. Vụ Thư ký - Biên tập.

13. Vụ Hành chính.

14. Vụ Tổ chức cán bộ.

15. Cục Chuyển đổi số.

16. Cục Quản trị - Tài vụ.

17. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Theo nghị định, các đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ là các tổ chức hành chính do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức. Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ là Cục loại 1, được sử dụng con dấu hình Quốc huy. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Văn phòng Chính phủ.

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định hiện hành cho đến khi Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành.

Theo nghị định, Văn phòng Chính phủ có 15 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn. Trong đó, cùng với nhiệm vụ tham mưu tổng hợp, điều phối giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ cung cấp thông tin cho công chúng về các hoạt động chủ yếu, những quyết định quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng, những sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội nổi bật và các thông tin khác theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng.

Văn phòng Chính phủ có nhiệm vụ thực hiện nghiêm, hiệu quả công tác kiểm tra, đôn đốc; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo quy định của pháp luật.

Nghị định 196 cũng nêu rõ Văn phòng Chính phủ được áp dụng cơ chế khuyến khích, bảo vệ đối với cán bộ, công chức năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; được áp dụng cơ chế tiền lương, phụ cấp và chế độ, chính sách đãi ngộ đặc thù theo quy định.

Văn phòng Chính phủ được ưu tiên điều động, luân chuyển, biệt phái công chức ở các bộ, ngành, cơ quan, địa phương về làm việc tại Văn phòng Chính phủ và từ Văn phòng Chính phủ đến làm việc tại các bộ, ngành, cơ quan, địa phương. Các bộ ngành, cơ quan, địa phương có trách nhiệm ưu tiên bố trí, điều động, luân chuyển, biệt phái, tiếp nhận biệt phái công chức theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ.

Cơ quan này được quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, số lượng người làm việc, vị trí việc làm; quyết định tuyển dụng, sử dụng, quản lý và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với cán bộ, công chức, viên chức theo thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ cũng được quyết định và tổ chức triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, Chính phủ số của Văn phòng Chính phủ theo mục tiêu, nội dung, chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và quy định của pháp luật.

Đề xuất mới về cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Chính phủ

Đề xuất mới về cơ cấu, tổ chức của Văn phòng Chính phủ

(NLĐO)- Văn phòng Chính phủ đề nghị tiếp tục duy trì 5 Vụ; đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thành Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ.

Thủ tướng bổ nhiệm ông Đôn Tuấn Phong làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

(NLĐO)- Ông Đôn Tuấn Phong đã được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình làm Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ

(NLĐO)- Thủ tướng đã bổ nhiệm ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, giữ chức Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ.

