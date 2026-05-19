Thời sự Chính trị

Đề xuất đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thành Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ

Minh Phong

(NLĐO)- Văn phòng Chính phủ đề nghị tiếp tục duy trì 5 Vụ; đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thành Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ.

Bộ Tư pháp đang thẩm định dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ. Dự thảo do Văn phòng Chính phủ chủ trì soạn thảo.

Đề xuất đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ thành Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ - Ảnh 1.

Giao diện Cổng thông tin điện tử Chính phủ (Ảnh chụp màn hình)

Theo dự thảo nghị định, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Chính phủ gồm 17 đơn vị, bao gồm: Vụ Tổng hợp, Vụ Pháp luật, Vụ Kinh tế tổng hợp, Vụ Công nghiệp, Vụ Nông nghiệp, Vụ Khoa giáo - Văn xã, Vụ Quan hệ quốc tế, Vụ Nội chính, Vụ Tổ chức công vụ, Vụ Theo dõi công tác thanh tra (Vụ I), Vụ Công tác Quốc hội, Địa phương và Đoàn thể, Vụ Thư ký - Biên tập, Vụ Hành chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Chuyển đổi số, Cục Quản trị - Tài vụ, Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ.

Tờ trình nêu rõ, thực hiện kết luận của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, trong nhiệm kỳ 2021-2026, Văn phòng Chính phủ rà soát, giảm 1 vụ tham mưu, hợp nhất 3 đơn vị khối hành chính nội bộ thành 1 đầu mối, xóa bỏ cấp Tổng cục.

Sau khi tổ chức lại, số đầu mối của Văn phòng Chính phủ chỉ còn 17 đơn vị, là nhóm cơ quan có số lượng đầu mối thấp nhất, chỉ hơn duy nhất Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Văn phòng Chính phủ chỉ còn 13 đầu mối khối tham mưu tổng hợp với 276 công chức, thấp hơn nhiều so với mức trung bình đầu mối của các bộ, thấp hơn nhiều về số lượng công chức so với các bộ. Trong khi đó, đây là cơ quan tham mưu tổng hợp, giúp việc cho Chính phủ, Thủ tướng với số lượng công việc rất lớn, phức tạp trong tất cả các lĩnh vực.

Theo Văn phòng Chính phủ, mỗi lĩnh vực chuyên ngành của các bộ, cơ quan chỉ do 1-2 chuyên viên của Văn phòng Chính phủ theo dõi, tham mưu tổng hợp. Vụ trưởng, phó vụ trưởng ngoài nhiệm vụ quản lý hành chính còn trực tiếp làm việc theo chế độ chuyên viên. Nếu không tổ chức chuyên sâu theo từng ngành, lĩnh vực sẽ khó đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao.

Theo yêu cầu, định hướng của Thường trực Chính phủ, thời gian tới, Văn phòng Chính phủ cần thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ và nâng cao vị thế, vai trò, khẳng định là cơ quan tham mưu chiến lược, trọng yếu, cơ mật, giúp việc Chính phủ, Thủ tướng trong chỉ đạo, điều hành. Do vậy, Văn phòng Chính phủ đề xuất tiếp tục duy trì các Vụ, Cục có chức năng tham mưu tổng hợp để tăng cường năng lực, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Về khối bảo đảm thông tin phục vụ chỉ đạo, điều hành, đây là 1 trong 3 chức năng quan trọng và Văn phòng Chính phủ, chỉ tổ chức duy nhất 1 đơn vị là Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề xuất đổi tên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (hiện nay đang được quy định là tổ chức hành chính cấp Cục) thành Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ. Với chức năng hiện hành và bổ sung các quy định như dự thảo, Cục đáp ứng các tiêu chí cục loại 1.

Cục sẽ có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm quản lý nhà nước tập trung "thực hiện quản lý nhà nước về Công báo; tổ chức quản lý, xuất bản và phát hành Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

Cục Thông tin Truyền thông Chính phủ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Cục trưởng được ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý là "hướng dẫn nghiệp vụ, tích hợp thông tin với Cổng Thông tin điện tử các bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh"; có đối tượng quản lý về chuyên ngành (công báo), được phân cấp quyết định các vấn đề quản lý nhà nước (công báo, công tác cán bộ, tài chính, tài sản...), được bố trí trên 30 biên chế.

Cơ cấu tổ chức của cục gồm các ban, văn phòng và đơn vị sự nghiệp công lập (Báo điện tử Chính phủ).

