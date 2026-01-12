Cô dâu, chú rể thiệt mạng trong vụ nổ bình gas sau tiệc cưới ở Pakistan

Rạng sáng 11-1 (giờ địa phương), một vụ nổ bình gas đã xảy ra tại một khu dân cư nằm ngay trung tâm thủ đô Islamabad – Pakistan, cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 người và làm 7 người khác bị thương.

Đáng chú ý, trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả cô dâu và chú rể vừa tổ chức tiệc cưới trước đó không lâu.

Theo cảnh sát Islamabad, vụ nổ xảy ra khi nhiều khách mời và người thân của gia đình đang ngủ trong nhà sau lễ cưới. Sức ép từ vụ nổ khiến một phần ngôi nhà bị sập, nhiều phòng bị phá hủy hoàn toàn.

Lực lượng cứu hộ phải khẩn trương tiếp cận hiện trường trong điều kiện đổ nát, chạy đua với thời gian để tìm kiếm các nạn nhân bị vùi lấp.

Một quan chức hành chính địa phương, ông Sahibzada Yousaf, cho biết chính quyền nhận được tin báo về vụ việc từ rất sớm và ngay lập tức triển khai lực lượng cảnh sát, cứu hộ và y tế đến hiện trường.

Hiện trường ngôi nhà ở Islamabad bị phá hủy sau vụ nổ. Ảnh: AP

"Chúng tôi vẫn đang điều tra để xác định nguyên nhân chính xác của vụ nổ. Ngoài ngôi nhà xảy ra sự cố, một số căn nhà lân cận cũng bị hư hại do sức công phá của vụ nổ" – ông Yousaf nói.

Những người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại các bệnh viện gần đó, trong đó có một số trường hợp được đánh giá là bị thương nặng. Nhà chức trách cho biết các nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực.

Trước thảm kịch đau lòng, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đã bày tỏ sự tiếc thương sâu sắc và gửi lời chia buồn tới gia đình người thiệt mạng.

Cảnh sát bước đầu xác định vụ việc có liên quan đến bình khí gas hóa lỏng (LPG) – loại nhiên liệu được nhiều hộ gia đình Pakistan sử dụng phổ biến, đặc biệt tại các khu dân cư đông đúc.

Trong nhiều năm qua, các vụ rò rỉ hoặc nổ bình gas đã gây ra không ít tai nạn chết người tại quốc gia Nam Á này.

Theo thông cáo từ Văn phòng Thủ tướng, ông Sharif đã chỉ đạo các cơ quan y tế huy động tối đa nguồn lực để cứu chữa người bị thương, đồng thời yêu cầu điều tra toàn diện nhằm làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm liên quan đến vụ nổ.