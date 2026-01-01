Nổ quán bar đêm giao thừa, nhiều người thiệt mạng ở khu nghỉ dưỡng cao cấp Thụy Sĩ

Cảnh sát sở tại cho biết vụ nổ dẫn tới hỏa hoạn bùng phát vào khoảng 1 giờ 30 phút ngày 1-1-2026 (giờ địa phương) tại quán bar Constellation, một địa điểm được du khách ưa chuộng ở thị trấn nghỉ dưỡng cao cấp vùng núi Alps tại Thụy Sĩ.

Hình ảnh dường như được chụp từ bên ngoài cho thấy quán bar Constellation ở Thụy Sĩ đang bốc cháy dữ dội đêm giao thừa 2026. Ảnh: BBC

Do thời điểm xảy ra vụ nổ trùng với các hoạt động chào đón năm mới nên quán bar có đông người lui tới. Nhà chức trách xác nhận có nhiều trường hợp tử vong, song chưa công bố con số cụ thể.

"Chúng tôi hiện chưa thể nói chính xác có bao nhiêu người thiệt mạng" – một phát ngôn cảnh sát viên nói với BBC - "Chúng tôi chỉ có thể khẳng định là có nhiều người tử vong".

Còn theo cập nhật trực tiếp của Sky News, vụ nổ đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và "rất nhiều trường hợp khác bị thương".

Có các báo cáo cho rằng hơn 100 người có mặt trong quán bar vào thời điểm xảy ra vụ nổ. Theo thông tin ban đầu, quán bar này được cho là có sức chứa trên 300 người nhưng con số chính xác về số người có mặt bên trong tại thời điểm xảy ra sự việc vẫn chưa được xác nhận.

Nguyên nhân vụ nổ đang được nhà chức trách điều tra làm rõ, trong khi lượng cứu hộ và cấp cứu tiếp tục làm việc tại hiện trường nhiều giờ sau vụ việc.

Những hình ảnh và video lan truyền trên mạng xã hội, đồng thời được truyền thông Thụy Sĩ đăng tải cho thấy ngọn lửa bao trùm một phần tòa nhà nơi quán bar tọa lạc.

Nhiều xe cứu hỏa, xe cứu thương và thậm chí cả trực thăng cứu hộ đã được điều động bao quanh khu vực để xử lý đám cháy và hỗ trợ các nạn nhân.

Hình ảnh lực lượng cảnh sát bên ngoài hiện trường quán bar Constellation. Ảnh: AP, cảnh sát Thụy Sĩ

Một đường dây nóng cũng đã được thiết lập để hỗ trợ thân nhân và bạn bè của những người bị ảnh hưởng, trong bối cảnh các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập thông tin và xác minh thiệt hại.

Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết cao cấp Crans-Montana nằm tại bang Valais, phía Tây Nam Thụy Sĩ. Đây là điểm đến ưa thích của các du khách quốc tế.

Nơi đây có khoảng 140 km đường trượt tuyết và dự kiến đăng cai một chặng World Cup trượt tuyết tốc độ của Liên đoàn Trượt tuyết Quốc tế (FIS) vào cuối tháng này.