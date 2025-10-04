HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Truy vết mạng xã hội

Cô dâu ở Cần Thơ nhận của hồi môn khủng khiến cư dân mạng dậy sóng, "xin vía" tới tấp

Ca Linh

(NLĐO) - Vào tháng 7, nhà trai cũng tặng sính lễ cho cô dâu ở TP Cần Thơ 100 lượng vàng và đôi bông hột xoàn, bộ trang sức 24K.

Hai ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một clip trên TikTok với nội dung cô dâu ở Cần Thơ được cha mẹ ruột tặng của hồi môn "khủng".

CLIP: Cô dâu ở Cần Thơ nhận của hồi môn "khủng. Nguồn: Thoa Nguyễn Makeup

Trong clip có một người nói "Tặng của hồi môn, số vốn làm ăn phát tài gồm: số tiền 2 tỉ đồng, 20 lượng vàng, 2 sợi dây chuyền, 1 chiếc nhẫn, 1 kiềng đeo hột xoàn".

Đoạn clip trên sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hơn 150.000 lượt xem và gần 5.000 lượt bình luận.

Nhiều người vào bình luận "xin vía" hoặc "Họ đám cưới mà tôi tưởng họ bán vàng"… Cũng có người đặt vấn đề: "Không có chuyện gì là ngẫu nhiên đâu mọi người. Mây tầng nào gặp gió tầng đó, con nhà trâm anh thế phiệt cưới nhau đó".

Trao đổi với phóng viên, chị Thoa Nguyễn (ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chủ tài khoản trên, xác nhận đoạn clip mà chị đăng tải là đám cưới của một cô dâu ở xã Thới Lai, TP Cần Thơ.

Cô dâu ở Cần Thơ nhận của hồi môn 20 chục lượng vàng và 2 tỉ đồng, dân mạng "xin vía" tới tấp - Ảnh 1.

Của hồi môn mà cô dâu được tặng. Ảnh cắt từ clip

Cô dâu tên H.M.N, rất xinh đẹp, là con út trong gia đình. Chị Thoa Nguyễn là người trang điểm cho cô dâu lúc đám hỏi và trong đám cưới diễn ra vào ngày 3-10.

Cô dâu ở Cần Thơ nhận của hồi môn 20 chục lượng vàng và 2 tỉ đồng, dân mạng "xin vía" tới tấp - Ảnh 2.

Vào tháng 7, nhà trai cũng tặng sính lễ cho cô dâu 100 lượng vàng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khi đám hỏi tổ chức vào tháng 7, nhà trai cũng tặng sính lễ cho cô dâu gồm: 100 lượng vàng, dây chuyền và đôi bông hột xoàn, bộ trang sức 24K cùng 500 triệu đồng tiền mặt.

Tin liên quan

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin sắp lên xe hoa

"Cô dâu Hà Nội" Kim Ok-bin sắp lên xe hoa

(NLĐO) – Minh tinh Hàn Quốc Kim Ok-bin, từng đóng nhiều phim trong đó có "Cô dâu Hà Nội", thông báo cưới vào tháng 11.

Cô dâu bị nghi là AI vì đẹp khó tin

(NLĐO) - Một cô dâu ở Trung Quốc gần đây đã bất đắc dĩ trở thành người nổi tiếng vì bị cư dân mạng nghi là sản phẩm của trí tuệ nhân tạo.

Vũ Cát Tường nhòe nước mắt khi đón cô dâu

(NLĐO) - Lễ thành đôi của ca sĩ Vũ Cát Tường diễn ra chiều nay, 12-2, tại TP HCM.

Cần Thơ cô dâu lượng vàng Hột xoàn giá vàng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo