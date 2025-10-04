Hai ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước một clip trên TikTok với nội dung cô dâu ở Cần Thơ được cha mẹ ruột tặng của hồi môn "khủng".

CLIP: Cô dâu ở Cần Thơ nhận của hồi môn "khủng. Nguồn: Thoa Nguyễn Makeup

Trong clip có một người nói "Tặng của hồi môn, số vốn làm ăn phát tài gồm: số tiền 2 tỉ đồng, 20 lượng vàng, 2 sợi dây chuyền, 1 chiếc nhẫn, 1 kiềng đeo hột xoàn".

Đoạn clip trên sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút hơn 150.000 lượt xem và gần 5.000 lượt bình luận.

Nhiều người vào bình luận "xin vía" hoặc "Họ đám cưới mà tôi tưởng họ bán vàng"… Cũng có người đặt vấn đề: "Không có chuyện gì là ngẫu nhiên đâu mọi người. Mây tầng nào gặp gió tầng đó, con nhà trâm anh thế phiệt cưới nhau đó".

Trao đổi với phóng viên, chị Thoa Nguyễn (ngụ phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ), chủ tài khoản trên, xác nhận đoạn clip mà chị đăng tải là đám cưới của một cô dâu ở xã Thới Lai, TP Cần Thơ.

Của hồi môn mà cô dâu được tặng. Ảnh cắt từ clip

Cô dâu tên H.M.N, rất xinh đẹp, là con út trong gia đình. Chị Thoa Nguyễn là người trang điểm cho cô dâu lúc đám hỏi và trong đám cưới diễn ra vào ngày 3-10.

Vào tháng 7, nhà trai cũng tặng sính lễ cho cô dâu 100 lượng vàng. Ảnh cắt từ clip

Trước đó, khi đám hỏi tổ chức vào tháng 7, nhà trai cũng tặng sính lễ cho cô dâu gồm: 100 lượng vàng, dây chuyền và đôi bông hột xoàn, bộ trang sức 24K cùng 500 triệu đồng tiền mặt.