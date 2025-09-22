HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Cô gái 19 tuổi mang khối u buồng trứng 5,5 kg

T.Trực

(NLĐO) – Thấy bụng to bất thường, H. đến bệnh viện kiểm tra phát hiện khối u buồng trứng, nặng 5,5 kg.

Ngày 22-9, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 (phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi), cho biết vừa phẫu thuật thành công, cắt bỏ khối u buồng trứng kích thước 20 x 35cm, nặng 5,5 kg cho bệnh nhân L.Y.H. (19 tuổi, trú xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo người nhà, hơn một năm qua, bụng bệnh nhân H. to dần nhưng không gây đau nên gia đình chủ quan. Đến khoảng một tháng gần đây, bụng H. bất ngờ to nhanh, kèm cảm giác tức nặng, khó chịu nên mới đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2 thăm khám.

Khối u buồng trứng "khổng lồ" nặng 5,5 kg trong bụng cô gái 19 tuổi - Ảnh 1.

Các y bác sĩ phẫu thuật cắt bỏ khối u buồng trứng nặng 5,5 kg trong bụng cô gái 19 tuổi

Qua xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ tại đây phát hiện khối u lớn ở vùng chậu, nồng độ CA125 tăng cao. Bệnh nhân được chẩn đoán u buồng trứng kích thước lớn, theo dõi ung thư buồng trứng.

Bác sĩ Đinh Hữu Hòa - Trưởng Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi 2, cho biết do khối u phát triển quá lớn, các bác sĩ dự liệu trước mổ có thể dính vào nhiều cơ quan trong ổ bụng như đại tràng, ruột non, thành chậu…, nguy cơ mất máu cao. Sau hội chẩn, ê kíp đã quyết định phẫu thuật bóc tách khối u.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, các bác sĩ đã tách thành công khối u khỏi đại tràng và buồng trứng phải. Khối u có kích thước khoảng 20 x 35 cm, nặng 5,5 kg. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, đang hồi phục tốt.

Theo bác sĩ Hòa, u nang buồng trứng thường gặp ở phụ nữ lớn tuổi nhưng vẫn có thể xuất hiện ở người trẻ. Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khi có các dấu hiệu bất thường như đau bụng, bụng to nhanh, nặng tức, hoặc chèn ép gây táo bón, bí tiểu… cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Ca cấp cứu hy hữu ở TP HCM: Khối u buồng trứng vỡ, ổ bụng đầy tóc và răng

Ca cấp cứu hy hữu ở TP HCM: Khối u buồng trứng vỡ, ổ bụng đầy tóc và răng

(NLĐO) - Ca phẫu thuật hy hữu vừa được các bác sĩ thực hiện khi phát hiện ổ bụng chứa đầy tóc và răng cho của người phụ nữ 46 tuổi.

Bé trai may mắn chào đời dù mẹ mang khối u buồng trứng 8kg

(NLĐO) - Sau phẫu thuật lấy thai nhi, các bác sĩ cắt trọn và đem ra ngoài nguyên vẹn khối u buồng trứng cân nặng 8kg.

Ngỡ ngàng với bé gái 13 tuổi mang khối u buồng trứng đến 12kg

(NLĐO)-Bé gái bị u buồng trứng khổng lồ chiếm trọn cả ổ bụng, chèn ép hết ruột gan và khiến hai thận ứ nước độ II.

bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi phẫu thuật thành công
