Ca cấp cứu hy hữu ở TP HCM: Khối u buồng trứng vỡ, ổ bụng đầy tóc và răng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ca cấp cứu hy hữu ở TP HCM: Khối u buồng trứng vỡ, ổ bụng đầy tóc và răng

Hải Yến

(NLĐO) - Ca phẫu thuật hy hữu vừa được các bác sĩ thực hiện khi phát hiện ổ bụng chứa đầy tóc và răng cho của người phụ nữ 46 tuổi.

Ngày 7-8, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cứu sống nữ bệnh nhân bị u quái buồng trứng phải, ổ bụng chứa đầy tóc và răng, kèm viêm phúc mạc đe doạ tính mạng. 

Ca cấp cứu hy hữu ở TP HCM: Khối u buồng trứng vỡ, ổ bụng đầy tóc và răng - Ảnh 1.

Khối u buồng trứng chứa tóc và răng trong ổ bụng người bệnh.

Theo TS-BS Nguyễn Quang Huy - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân là N.T.K.C (47 tuổi, ngụ Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng căng, sốt nhẹ và mệt mỏi toàn thân.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ u quái buồng trứng phải, gây viêm phúc mạc. Nếu không xử trí kịp thời biến chứng này có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và tử vong.

Ca phẫu thuật được BSCK2 Đặng Khải Toàn, Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, cùng ê-kíp đã nhanh chóng thực hiện. Quá trình phẫu thuật, ekip ghi nhận u quái buồng trứng phải (kích thước 15 cm bị vỡ, trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch mủ lẫn tóc và răng. Ngoài ra, buồng trứng trái cũng có một khối u khác, đường kính 7 cm. 

Ê-kíp đã cắt bỏ toàn bộ buồng trứng phải và khối u vỡ, đồng thời bóc tách bảo tồn buồng trứng trái sau khi loại bỏ khối u thứ hai. Sau 2 giờ, ca phẫu thuật thành công. 5 ngày sau bệnh nhân phục hồi tốt và được xuất viện.

Nguyên nhân và bí ẩn đằng sau u quái

Theo BS Huy, u quái buồng trứng là một loại u tế bào mầm, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy đa phần là u lành tính, nhưng do chứa các mô bất thường như tóc, răng, da..., nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ, có thể gây xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng như trong trường hợp vừa nêu.

"U quái thường âm thầm phát triển, không có triệu chứng rõ ràng ban đầu. Rất nhiều ca chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc đã có dấu hiệu đau bụng, rối loạn kinh nguyệt" – BS Huy cảnh báo.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt từ độ tuổi 30 trở lên hoặc có tiền sử u nang, bệnh phụ khoa nên khám phụ khoa định kỳ ít nhất 1 lần/năm để phát hiện sớm các bất thường.

Nếu có các triệu chứng như đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội; rối loạn kinh nguyệt; bụng chướng, nặng bụng; mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân nên đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị kịp thời. 

Tin liên quan

Bé trai 4 tuổi đau đớn vì khối u "quái” khổng lồ ở hốc mắt

Bé trai 4 tuổi đau đớn vì khối u "quái” khổng lồ ở hốc mắt

(NLĐO) - Khối u lớn ở hốc mắt trái chiếm gần nửa mặt khiến bé trai 4 tuổi đau đớn, khóc cả ngày lẫn đêm

Cắt bỏ u quái nặng gần phân nửa trọng lượng trẻ sơ sinh

(NLĐO)-Một trẻ sơ sinh có thai nhi ký sinh nặng gần 1 kg trên người vừa được các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 TP HCM cắt bỏ thành công.

Chạy đua cứu người đàn ông 10 năm mang khối u quái khổng lồ trên mặt

(NLĐO) - Các bác sĩ đang chạy đua với thời gian để cứu một người đàn ông bị khối u có kích thước 23x50 cm ăn hết hàm mặt, căng cứng như 1 quả bom sắp nổ, có dấu hiệu hoại tử.

ca phẫu thuật phẫu thuật thành công đe dọa tính mạng cấp cứu hy hữu TP HCM ổ bụng chứa tóc và răng u quái u buồng trứng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo