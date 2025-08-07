Ca cấp cứu hy hữu ở TP HCM: Khối u buồng trứng vỡ, ổ bụng đầy tóc và răng

Ngày 7-8, Bệnh viện Nhân dân 115 (TP HCM) cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật cứu sống nữ bệnh nhân bị u quái buồng trứng phải, ổ bụng chứa đầy tóc và răng, kèm viêm phúc mạc đe doạ tính mạng.

Khối u buồng trứng chứa tóc và răng trong ổ bụng người bệnh.

Theo TS-BS Nguyễn Quang Huy - Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Nhân dân 115, bệnh nhân là N.T.K.C (47 tuổi, ngụ Tây Ninh) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội, bụng chướng căng, sốt nhẹ và mệt mỏi toàn thân.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị vỡ u quái buồng trứng phải, gây viêm phúc mạc. Nếu không xử trí kịp thời biến chứng này có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết và tử vong.

Ca phẫu thuật được BSCK2 Đặng Khải Toàn, Phó Trưởng Khoa Ngoại tổng hợp, cùng ê-kíp đã nhanh chóng thực hiện. Quá trình phẫu thuật, ekip ghi nhận u quái buồng trứng phải (kích thước 15 cm bị vỡ, trong ổ bụng bệnh nhân có nhiều dịch mủ lẫn tóc và răng. Ngoài ra, buồng trứng trái cũng có một khối u khác, đường kính 7 cm.

Ê-kíp đã cắt bỏ toàn bộ buồng trứng phải và khối u vỡ, đồng thời bóc tách bảo tồn buồng trứng trái sau khi loại bỏ khối u thứ hai. Sau 2 giờ, ca phẫu thuật thành công. 5 ngày sau bệnh nhân phục hồi tốt và được xuất viện.

Nguyên nhân và bí ẩn đằng sau u quái

Theo BS Huy, u quái buồng trứng là một loại u tế bào mầm, thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy đa phần là u lành tính, nhưng do chứa các mô bất thường như tóc, răng, da..., nếu phát triển lớn hoặc bị vỡ, có thể gây xoắn u, chảy máu, nhiễm trùng ổ bụng, thậm chí đe dọa tính mạng như trong trường hợp vừa nêu.

"U quái thường âm thầm phát triển, không có triệu chứng rõ ràng ban đầu. Rất nhiều ca chỉ được phát hiện tình cờ khi siêu âm hoặc đã có dấu hiệu đau bụng, rối loạn kinh nguyệt" – BS Huy cảnh báo.

Các chuyên gia khuyến cáo phụ nữ, đặc biệt từ độ tuổi 30 trở lên hoặc có tiền sử u nang, bệnh phụ khoa nên khám phụ khoa định kỳ ít nhất 1 lần/năm để phát hiện sớm các bất thường.

Nếu có các triệu chứng như đau bụng dưới âm ỉ hoặc dữ dội; rối loạn kinh nguyệt; bụng chướng, nặng bụng; mệt mỏi kéo dài không rõ nguyên nhân nên đến các cơ sở y tế thăm khám, điều trị kịp thời.