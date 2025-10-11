Cô gái Êđê H'Nở Kbuôr và danh hiệu nữ lực sĩ thể hình đẹp nhất nước

Góp mặt tại Giải Vô địch thể hình toàn quốc 2025 chỉ với hai nữ lực sĩ, thế nhưng cả hai đại diện của thể hình Bắc Ninh – một tên tuổi mới toanh của làng thể hình – đều giành HCV cá nhân các hạng cân thể hình nữ 52 kg và 55 kg.

H'Nở Kbuôr với hành trình dài đến ngôi vô địch

Đáng nói hơn khi cả Trần Thị Thùy Dương và H'Nở Kbuôr đều giành quyền góp mặt ở nội dung vô địch tuyệt đối rồi chia nhau hai vị trí nhất nhì toàn năng, tức trở thành hai nữ lực sĩ có thể hình đẹp nhất nước.



H'Nở Kbuôr (bìa trái) và Trần Thị Thùy Dương (bìa phải) dự thi vô địch tuyệt đối nữ

Mọi sự chú ý dồn cả vào H'Nở Kbuôr, cô gái quê Đắk Lắk nhưng trưởng thành từ "lò" đào tạo Bình Dương và thành danh khi khoác áo đơn vị mới, quê của các làn điệu dân ca quan họ nổi tiếng.

Trưởng đoàn Nguyễn Thế Quý cười rạng rỡ khi thể hình Bắc Ninh gặt hái thành tích vượt ngoài mọi kỳ vọng, tin tưởng đây sẽ là bước đệm cho thành công tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026 vào năm tới.

H'Nở Kbuôr và Trần Thị Thùy Dương giành hai vị trí cao nhất cho đoàn Bắc Ninh

Ở tuổi 31 bước lên bục chiến thắng cao nhất nội dung toàn năng nữ, H'Nở Kbuôr cho rằng niềm tin và sự phấn đấu của cô đã không hề uổng phí. Làm quen với bộ môn thể hình từ năm 2020, chỉ trong vòng không đầy một năm, cô gái người dân tộc Êđê với sức vóc và bản năng thiên phú đã giành được tấm HCB toàn năng nữ tại Giải Vô địch toàn quốc 2021.

H'Nở Kbuôr chói sáng khi giành 2 HCV cá nhân

Một năm sau, H'Nở Kbuôr tiến bộ vượt bậc, giành hai ngôi vô địch cá nhân và đôi nam nữ tại Đại hội Thể thao toàn quốc 2022.

Sau 2 năm vắng mặt, H'Nở Kbuôr bùng nổ

Bẵng đi hai mùa giải vắng mặt vì lý do riêng, H'Nở Kbuôr nhận lời thi đấu cho Bắc Ninh tại giải vô địch toàn quốc 2025 và chỉ sau hai ngày tranh tài đầu tiên, cô trở thành gương mặt đáng chú ý nhất khi giành HCV cá nhân hạng 55 kg, HCB đôi nam nữ hạng 55 kg và ngôi vô địch toàn năng nữ, danh hiệu cao quý mà mọi lực sĩ nữ đều ao ước.

H'Nở Kbuôr có thêm tấm HCB đôi nam nữ hạng 55 kg

Khi được hỏi về dự định tương lai, H'Nở Kbuôr cho biết khá băn khoăn về quy định thi đấu tại Đại hội thể thao toàn quốc 2026, bởi nhiều khả năng cô phải trở về thi đấu cho đơn vị gốc Bình Dương, nay thuộc TP HCM sau sáp nhập. Sự cạnh tranh quyết liệt là điều không thể tránh khỏi nhưng H'Nở Kbuôr khẳng định không ngán ngại.

"Bước chân vào bộ môn thể hình là phải chấp nhận đối đầu, cạnh tranh. Tôi tin với những kinh nghiệm đã tích lũy suốt 5 năm qua, bản lĩnh thi đấu đỉnh cao sẽ giúp tôi vượt khó để hoàn thành các mục tiêu bản thân đặt ra", H'Nở Kbuôr tự tin chia sẻ.