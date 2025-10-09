HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

150 lực sĩ tranh tài tại giải thể hình toàn quốc

Đ.Tùng

Giải Vô địch thể hình quốc gia 2025 chính thức khởi tranh chiều 9-10 tại Nhà Thi đấu Rạch Miễu (TP HCM) với sự góp mặt của 150 lực sĩ hàng đầu.

Đây là sự kiện quan trọng nhất trong hệ thống thi đấu thường niên của Bộ môn Thể hình Việt Nam, đặc biệt vào thời điểm các đơn vị tỉnh, thành đang tích cực chuẩn bị lực lượng cho màn so tài ở Đại hội Thể thao toàn quốc diễn ra sau một năm nữa. Giải dự kiến diễn ra trong 4 ngày với tổng cộng 35 hạng mục tranh tài ở các nội dung: thể hình nam (10 hạng cân), thể hình nữ (5 hạng cân), thể hình đôi nam nữ (4 hạng cân), vô địch thể hình tuyệt đối (toàn năng nam và nữ), thể hình cổ điển nam nữ (8 hạng cân) và fitness nam nữ (6 nội dung).

150 lực sĩ tranh tài tại giải thể hình toàn quốc - Ảnh 1.

Chủ nhà TP HCM với lực lượng hùng hậu sẵn sàng tranh chấp ngôi nhất toàn đoàn .Ảnh: HWBF

Người hâm mộ sẽ hào hứng khi được chứng kiến phần thi thố của những nhà vô địch thế giới như: Lê Thị Hương Giang (Hà Nội), Tạ Thị Ngọc Bích (Đồng Nai), Phạm Văn Phước (Đà Nẵng); các quán quân châu Á: Tôn Hoàng Khánh Lan (Đồng Nai), Trần Thị Ngân Hà (TP HCM) hay những nhà vô địch Đông Nam Á: Lê Hồng Phong (TP HCM), Nguyễn Minh Mỹ (An Giang)…

Sau chuyến thi đấu thành công ở giải vô địch Đông Nam Á và châu Á hồi tháng 8, cuộc so tài ở đấu trường quốc gia lần này được xem là cơ hội rà soát lực lượng để đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải vô địch thế giới sẽ diễn ra vào tháng 11 tại Indonesia. Đội thể hình Việt Nam sẽ phải bảo vệ ngôi nhất toàn đoàn lần đầu tiên giành được năm 2024 ở Maldives.


