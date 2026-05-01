Cô gái thoát cơn tim đập dồn dập nhờ sóng cao tần

Ba tháng sống trong nỗi bất an vì những cơn tim đập dồn dập, chị H.T.X. (28 tuổi) kiệt sức cả thể chất lẫn tinh thần. Những cơn nhịp nhanh kịch phát xuất hiện đột ngột, khiến lồng ngực rung lên dữ dội như "trái tim muốn nhảy khỏi lồng ngực", rồi nhanh chóng biến mất, gây khó khăn cho việc chẩn đoán.

Nữ bệnh nhân trẻ nhập viện trong tình trạng tim đập dồn dập. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Dù đi khám nhiều nơi, các bất thường vẫn khó ghi nhận trên điện tâm đồ thông thường. Khi nhập viện trong tình trạng tái phát liên tục, bệnh nhân đối diện nguy cơ tụt huyết áp, suy tim, cùng nỗi lo thường trực về sức khỏe.

Tại Bệnh viện Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia, cơ sở Linh Đàm), chị X. nhập viện trong tình trạng tái phát liên tục. Không chỉ đối diện nguy cơ tụt huyết áp, suy tim, chị còn sống trong cảm giác bất an về sức khỏe và tương lai.

Trước ca bệnh phức tạp, một cuộc hội chẩn liên chuyên khoa đã được tổ chức với sự tham gia của các chuyên gia tim mạch, can thiệp và phẫu thuật. Hướng điều trị được lựa chọn là thăm dò điện sinh lý và triệt đốt bằng sóng cao tần (RF), đây là phương pháp hiện đại giúp xác định chính xác "ổ phát" rối loạn nhịp và xử lý triệt để.

Trong phòng can thiệp Cathlab, thử thách lớn nhất là tái hiện cơn nhịp nhanh ngay trong lúc làm thủ thuật. Khi các tín hiệu điện bất thường xuất hiện trên hệ thống theo dõi, bác sĩ xác định được vị trí gây rối loạn và sử dụng năng lượng sóng cao tần để triệt bỏ vùng mô bất thường một cách chính xác, hạn chế tối đa tổn thương.

Ca can thiệp diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đòi hỏi độ chính xác cao. Nhịp tim bệnh nhân nhanh chóng trở về bình thường ngay trên bàn thủ thuật. Cảm giác nặng ngực, hồi hộp biến mất.

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe của chị X. cải thiện rõ rệt, các triệu chứng đánh trống ngực không còn xuất hiện. Bệnh nhân hồi phục nhanh, xuất viện và trở lại sinh hoạt bình thường.

Các bác sĩ thực hiện can thiệp rối loạn nhịp tim cho cô gái 28 tuổi



Các chuyên gia cảnh báo rối loạn nhịp tim nếu không được phát hiện sớm có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như ngất, suy tim, thậm chí đột tử. Việc ứng dụng kỹ thuật triệt đốt bằng sóng cao tần, với tỉ lệ thành công trên 95%, mở ra cơ hội điều trị dứt điểm, giúp nhiều bệnh nhân không còn phụ thuộc thuốc lâu dài.

Bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như hồi hộp, tim đập nhanh, choáng váng, đặc biệt khi triệu chứng lặp lại. Thăm khám sớm giúp xác định đúng nguyên nhân và can thiệp kịp thời, tránh những rủi ro đáng tiếc.