Số ca bệnh cần can thiệp tim mạch tăng gần 20%

Hội nghị khoa học tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 10 với chủ đề "Can thiệp tim mạch trong kỷ nguyên mới", được Hội Tim mạch học Việt Nam tổ chức trong hai ngày 11 và 12 -10.

Hơn 200 chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực tim mạch trong nước và quốc tế tham gia Hội nghị khoa học tim mạch can thiệp toàn quốc lần thứ 10

Theo GS-TS Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Phân hội Tim mạch học can thiệp Việt Nam (thuộc Hội Tim mạch học Việt Nam), 2 năm qua, số lượng ca bệnh cần can thiệp tim mạch tại nước ta tăng gần 20%, đặc biệt là các trường hợp nhồi máu cơ tim cấp và bệnh mạch vành.

Bệnh lý tim mạch ngày càng gia tăng với nhiều hình thái đa dạng. Ước tính, có hơn 1,3 triệu người Việt Nam sống chung với bệnh mạch vành và mỗi năm lại có gần 100.000 người bệnh phải thực hiện các thủ thuật can thiệp tim mạch. Trong số này có 40.000 - 50.000 ca can thiệp đặt stent mạch vành.

Bên cạnh đó, số bệnh nhân được can thiệp các bệnh lý tim mạch khác cũng gia tăng nhanh chóng như can thiệp nhịp, can thiệp các bệnh tim cấu trúc, can thiệp mạch máu lớn và mạch máu ngoại biên…

GS-TS Nguyễn Lân Việt, Phó Chủ tịch thường trực Hội Tim mạch học Việt Nam, cho biết hiện Việt Nam có 6 trung tâm được chứng nhận quốc tế là trung tâm độc lập can thiệp thay van động mạch chủ qua đường ống thông, trong đó có 2 trung tâm trở thành trung tâm đào tạo kỹ thuật này.

Cùng đó, hơn 140 trung tâm tim mạch can thiệp trên cả nước bao phủ hầu hết các tỉnh thành là con số ấn tượng, thể hiện sự phát triển vượt bậc của ngành.

Bác sĩ đang thực hiện ca can thiệp cho bệnh nhân tim mạch

Theo GS Việt, hội nghị là diễn đàn để các nhà chuyên môn cùng chia sẻ kinh nghiệm, thành tựu đã đạt được, đồng thời cập nhật kiến thức mới nhất về kỹ thuật can thiệp tiên tiến, nâng cao trình độ chuyên môn.

Tại các phiên hội thảo khoa học, chuyên gia tim mạch trình bày tổng quan về các phiên truyền hình trực tiếp ca can thiệp tim mạch phức tạp từ một số trung tâm tim mạch trên cả nước; thảo luận đa chiều dựa trên tình huống lâm sàng cụ thể; hướng dẫn thực hành kỹ thuật mới…

Theo các chuyên gia, bệnh tim mạch đã và đang là một gánh nặng cho xã hội với tỉ lệ tử vong và tàn phế cao nhất. Mỗi năm, nước ta có khoảng 200.000 người tử vong vì bệnh tim mạch, chiếm 33% ca tử vong. Trong đó, tử vong do bệnh mạch máu não chiếm cao nhất.

Tổ chức Y tế thế giới ước tính hàng năm có đến 17,5 triệu người tử vong do các bệnh tim mạch và số bệnh nhân này đang có xu hướng ngày càng tăng.