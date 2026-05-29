Pháp luật

Cô gái trẻ bị bắt vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Đức Ngọc

(NLĐO) - Bị truy nã về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cô gái trẻ bị bắt giữ khi đang lẫn trốn.

Ngày 29-5, Công an tỉnh Nghệ An, cho biết Công an phường Thành Vinh vừa bàn giao đối tượng truy nã Lương Thị Tâm (SN 2000, trú tại bản Hòm, xã Hữu Kiệm, tỉnh Nghệ An) cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cô gái trẻ bị bắt vì tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh 1.

Lương Thị Tâm bị bắt giữ khi đang lẫn trốn. Ảnh: CACC

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường Thành Vinh phát hiện Lương Thị Tâm đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ. 

Tâm là đối tượng bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An truy nã về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, Công an phường Thành Vinh đã nhanh chóng triển khai lực lượng, phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành vây bắt thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại tỉnh Phú Thọ.

Ngay sau khi di lý Lương Thị Tâm về địa phương, Công an phường Thành Vinh hoàn thiện các thủ tục ban đầu và bàn giao đối tượng cho Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục xử lý, thi hành án theo quy định của pháp luật.

Công an xác minh vụ 2 cô gái trẻ bị đuổi đánh giữa đêm

(NLĐO)- Hai cô gái trẻ bị nhóm nam thanh niên đuổi theo, hành hung trên đường Xuân Đỉnh (Hà Nội) trong đêm khuya.

Khởi tố vụ nhóm người đi xe sang Lexus hành hung 2 cô gái trẻ

(NLĐO)- Sau 2 ngày xảy ra vụ 2 cô gái trẻ bị hành hung tại phố Hoàng Cầu, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng".

Phát hiện 5 cô gái trẻ dương tính với ma túy lúc rạng sáng

(NLĐO) - Từ tin báo của người dân, công an phường ở Cần Thơ kiểm tra một căn nhà trong khu dân cư thì thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan đến ma túy.

