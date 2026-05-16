Pháp luật

Khởi tố vụ nhóm người đi xe sang Lexus hành hung 2 cô gái trẻ

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Sau 2 ngày xảy ra vụ 2 cô gái trẻ bị hành hung tại phố Hoàng Cầu, Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng".

Liên quan đến vụ 2 cô gái trẻ bị hành hung tại phố Hoàng Cầu (phường Đống Đa, TP Hà Nội), ngày 16-5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Gây rối trật tự công cộng".

Khởi tố vụ hành hung tại Hà Nội liên quan nhóm người đi xe sang Lexus - Ảnh 1.

Công an làm việc với nhóm người liên quan đến vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó vào tối 14-5, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa 2 cô gái và một cặp vợ chồng đi xe Lexus mang BKS TP Hà Nội. Nội dung clip cho thấy 2 cô gái cho rằng người đàn ông có hành vi quấy rối song người đàn ông và vợ phủ nhận.

Sau đó, người đàn ông đã có hành vi đạp, đánh lại 2 cô gái trẻ. Lời qua tiếng lại, người phụ nữ được cho là vợ người đàn ông cùng một số người đi cùng đã lao vào tiếp tục hành hung 2 cô gái trẻ.

Sự việc được người dân can ngăn, đồng thời quay lại clip đăng lên mạng xã hội. Thông tin và hình ảnh sau khi đăng tải đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự phẫn nộ trước cách hành xử mang tính côn đồ của nhóm người đi xe sang Lexus.

Khởi tố vụ hành hung tại Hà Nội liên quan nhóm người đi xe sang Lexus - Ảnh 2.

Nhóm người xô xát với nhau. Ảnh cắt từ clip

Vào cuộc điều tra, Công an xác định những người liên quan vụ việc được xác định là N.H.M (SN 1982, trú ở phường Vĩnh Hưng, Hà Nội); P.V.D (SN 1982, trú tại phường Hoàng Mai, Hà Nội); N.T.T (SN 1984, trú tại xã Phú Xuyên, Hà Nội), N.T.T (SN 1989, trú ở xã Phú Xuyên, TP Hà Nội); V.H.L (SN 2001, trú ở phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội); N.G.H (SN 2001, trú tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, TP Hà Nội).

