Thời sự Xã hội

Cô gái trẻ tố khách sạn "bùng" phòng dù đã thanh toán đủ tiền

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Dù đã trả tiền toàn bộ cho 3 ngày lưu trú nhưng cô gái trẻ vẫn bị khách sạn ở Hà Nội từ chối cho nhận phòng lúc rạng sáng.

Ngày 11-11, chỉ huy Công an phường Ô Chợ Dừa (TP Hà Nội) cho biết đơn vị đã phân công cán bộ xác minh, làm rõ phản ánh của khách hàng về việc bị khách sạn "bùng phòng" dù đã thanh toán đầy đủ tiền.

Cô gái trẻ tố khách sạn bùng phòng dù đã thanh toán tại Hà Nội - Ảnh 1.

Cô gái trẻ bị từ chối cho nhận phòng. Ảnh chụp màn hình

Trước đó, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip của tài khoản N.Y.Q., phản ánh việc chị bị một khách sạn trên phố Hàng Cháo (phường Ô Chợ Dừa) từ chối cho nhận phòng dù đã trả toàn bộ chi phí cho 3 ngày lưu trú (từ 7 đến 10-11).

Theo phản ánh, do ảnh hưởng của mưa bão, việc di chuyển ra Hà Nội bị chậm trễ, đến rạng sáng 8-11 chị Q. mới tới khách sạn để làm thủ tục nhận phòng. Tuy nhiên, nhân viên lễ tân thông báo phòng đã được cho khách khác thuê vì chị đến muộn.

"Tôi đã thanh toán đủ tiền và có quyền nhận phòng. Khách sạn không hề thông báo trước về việc giữ phòng hay thời hạn check-in. Trong hoàn cảnh mưa gió, 2 giờ sáng mới vào đến nơi nhưng cũng không được hỗ trợ hay xin lỗi"- chị Q. nêu bức xúc trên mạng xã hội.

Không nhận được phòng, chị Q. phải thuê taxi tìm nơi lưu trú khác trong đêm. Bức xúc về cách ứng xử của khách sạn, chị đăng tải sự việc lên mạng xã hội nhằm cảnh báo.

Đến ngày 10-11, phía khách sạn chủ động liên hệ với chị Q. và đề nghị hoàn lại số tiền đã thanh toán. Tuy nhiên, chị Q. cho biết chưa hài lòng với cách giải quyết.

Sau khi thông tin lan truyền, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm với nữ khách hàng và bức xúc với cách xử lý của khách sạn. Nhiều tài khoản đã để lại bình luận và đánh giá 1 sao đối với cơ sở lưu trú này.

