Sáng 4-9, liên quan đến vụ người đàn ông bị người dân tố cáo có hành vi không đúng chuẩn mực với một cô gái trẻ (SN 1991, trú tại Hà Nội) và hành hung cư dân tại tầng hầm toà nhà Mipec Long Biên (phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết trước khi xảy ra vụ việc, người đàn ông này đến nhà một cư dân của toà nhà Mipec Long Biên và có uống rượu (bia).



"Người này đến nhà một cư dân của toà nhà là sĩ quan cao cấp, đang công tác tại cơ quan 1 bộ và có biểu hiện uống rượu, bia. Sau khi rời khỏi nhà bạn, người này đã đi nhầm bãi gửi xe rồi gặp cô gái trẻ. Người này để xe ở tầng hầm B1 nhưng đi nhầm sang tầng hầm B2, khi đang tìm cách đi đến tầng B2 để lấy xe thì gặp cô gái và có hành vi sàm sỡ, hành hung cô gái như bị tố cáo" - nguồn tin nói.

Cũng theo nguồn tin, sau khi bảo vệ đưa người đàn ông này vào phòng bảo vệ thì có 2 người bạn xuống để nhận người, xin xỏ với lý do "bạn say rượu" nhưng cư dân và đại diện Ban quản trị đã mời Công an phường Ngọc Lâm đến làm việc.

Người đàn ông có hành vi sàm sỡ cô gái

Đại diện Ban quan trị toà nhà Mipec Long Biên cho hay tối qua 3-9, cán bộ Công an quận Long Biên đã đến làm việc với những người liên quan đến vụ việc, Ban quản trị không xác định được danh tính người này vì không phải cư dân của toà nhà.

"Đại diện Công an quận Long Biên cho biết hiện chưa xác định được danh tính của người đàn ông nói trên, nhưng hứa sẽ có trả lời với Ban quản trị và cư dân sớm" - đại diện Ban quản trị toà nhà thông tin.

Hình ảnh người đàn ông bị tố có hành vi sàm sỡ, hành hung cô gái trẻ

Trước đó, đại diện Công an quận Long Biên cho biết đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ và đối tượng vụ người đàn ông bị người dân tố có hành vi không đúng chuẩn mực với một cô gái trẻ tại tầng hầm toà nhà Mipec Long Biên, do Công an phường Ngọc Lâm chuyển đến.

Theo một cán bộ Công an phường Ngọc Lâm, khi tiếp nhận tin báo của người dân, Công an phường Ngọc Lâm đã đến hiện trường, đưa người đàn ông và những người liên quan về trụ sở để điều tra, xử lý. Khi về trụ sở công an, người đàn ông bị tố có hành vi không đúng mực vẫn trong tình trạng say xỉn.