Cô gái trẻ về nước mổ u vú 17 cm, giữ được “vòng một”

Nữ bệnh nhân sinh năm 2000 (trú tại Hà Nội), là du học sinh tại Đức, về nước khám trong tình trạng u vú phải kích thước lớn, gây mất cân xứng rõ rệt. Theo bệnh nhân, khối u xuất hiện khoảng 8 tháng trước, ban đầu khoảng 3 cm nhưng phát triển nhanh, kèm đau, ảnh hưởng sinh hoạt và tâm lý.

Hình ảnh khối u tuyến vú hiếm gặp trước phẫu thuật. Ảnh: Trần Mạnh

Kết quả thăm khám tại Bệnh viện K (Hà Nội) cho thấy khối u vú chiếm gần toàn bộ thể tích vú phải, kích thước khoảng 17-18 cm. Các xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh không ghi nhận tổn thương thứ phát, hạch nách chưa phát hiện bất thường. Kết quả giải phẫu bệnh xác định u phyllode lành tính.

Bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật cắt rộng khối u nhằm loại bỏ tổn thương, ngăn nguy cơ tiến triển và biến chứng. Do kích thước u lớn, kíp phẫu thuật phải tính toán kỹ để vừa đảm bảo lấy trọn khối u, vừa giữ lại tối đa mô tuyến nhằm bảo tồn tuyến vú và yếu tố thẩm mỹ.

Ca mổ được thực hiện thành công. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ ổn định sau một tuần và xuất viện sau hai tuần.

Bác sĩ Phạm Hồng Khoa, Trưởng Khoa Khám bệnh (cơ sở Quán Sứ), cho biết u phyllode (u diệp thể) là dạng u vú hiếm gặp, thường biểu hiện bằng khối chắc, bề mặt trơn, ranh giới rõ. Khối u thường có kích thước trên 3 cm và có thể phát triển nhanh, thậm chí đạt 20-30 cm trong thời gian ngắn.

Khối u vú được bóc tách, đường kính khoảng 18 cm

Khi u phát triển lớn, da vùng vú có thể căng, bóng, đỏ, kèm cảm giác đau, khó chịu. Bác sĩ Khoa khuyến cáo người bệnh nên phẫu thuật sớm để loại bỏ khối u, tránh nguy cơ tiếp tục phát triển hoặc diễn biến phức tạp.

Việc phát hiện sớm các bất thường ở vú có ý nghĩa quan trọng trong điều trị. Khi u còn nhỏ, can thiệp đơn giản hơn, hạn chế biến dạng và giảm ảnh hưởng tâm lý. Phụ nữ nên tự khám vú định kỳ, đồng thời tầm soát tại cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường.