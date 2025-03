Lý do người phụ nữ "đeo" khối u vú khủng suốt nhiều năm

(NLĐO) - Trong một lần đi lại ở nhà, không may bị vật nặng đập vào vùng ngực, người phụ nữ thấy ngực tấy đỏ, sưng to nhưng chỉ nghĩ do va đập chứ không ngờ mình bị mắc bệnh u vú phức tạp.