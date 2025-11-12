HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Có gì bất ngờ bên trong 5 triển lãm công nghiệp lớn lần đầu tiên cùng diễn ra?

Lê Thúy

(NLĐO) - Lần đầu tiên, 5 triển lãm công nghiệp lớn tại Việt Nam được tổ chức đồng thời tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025.

Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025 diễn ra từ ngày 12-11 đến ngày 15-11 do Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức.

Triển lãm công nghiệp 2025 tại Việt Nam hội tụ Công nghệ và cơ hội kết nối - Ảnh 1.

Nhiều máy móc, công nghệ tự động hiện diện tại Tuần lễ Công nghiệp và Công nghệ Việt Nam 2025

Với chủ đề "Công nghiệp hội tụ - Công nghệ kết nối – Tương lai vươn tầm", triển lãm diễn ra trên quy mô hơn 80.000 m2 diện tích trưng bày tại Nhà triển lãm Kim Quy, thu hút gần 750 gian hàng đến từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam và các nước Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh, Pháp, Áo, Thụy Sĩ, Trung Quốc…; cùng sự tham gia của các lãnh đạo ngành, chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, tổ chức, hiệp hội trong nước và quốc tế.

Bà Lý Hoa Liên, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam, chia sẻ trong bối cảnh Việt Nam đang quyết liệt thực hiện Chiến lược Quốc gia về Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, sự kiện hội tụ của ba trụ cột then chốt: Tri thức - Công nghệ - Cộng đồng doanh nghiệp - mang khát vọng phát triển và hướng tới thúc đẩy công nghiệp và công nghệ Việt Nam vươn tầm trong kỷ nguyên mới.

Có gì bất ngờ bên trong 5 triển lãm công nghiệp lớn lần đầu tiên cùng diễn ra? - Ảnh 1.

Xe máy điện của VinFast khuyến mãi lớn

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên, 5 triển lãm công nghiệp lớn tại Việt Nam được tổ chức đồng thời, bao gồm: Triển lãm quốc tế máy công cụ CMES Việt Nam 2025; Hội chợ quốc tế hàng công nghiệp Việt Nam VIIF; Triển lãm quốc tế ngành cửa Việt Nam VNDA Expo; Triển lãm quốc tế về xây dựng, vật liệu xây dựng, máy móc thiết bị hàng công nghiệp, vận tải, thiết bị chiếu sáng, trang trí nội ngoại thất; Triển lãm quốc tế chuyên ngành Cafe Show Viet Nam.

Có gì bất ngờ bên trong 5 triển lãm công nghiệp lớn lần đầu tiên cùng diễn ra? - Ảnh 2.

Triển lãm công nghiệp F&B hấp dẫn khách tham quan

Điều này tạo ra một lợi thế cho khách tham dự và doanh nghiệp, một không gian kết nối liên ngành và liên kết chuỗi giá trị toàn diện mà không một sự kiện đơn lẻ nào có thể cung cấp được.

Đặc biệt, ngành đường sắt Việt Nam lần đầu tiên được đưa vào trung tâm của chuỗi hoạt động của triển lãm cùng các hội thảo chuyên biệt, mang tính thực chất cao sẽ được tổ chức.

Ngoài ra, nhiều thương hiệu lớn sẽ mang đến các giải pháp công nghệ và hợp tác chiến lược trong chuỗi cung ứng xây dựng hạ tầng và đường sắt hiện đại.

Theo ông Nguyễn Quân, nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Chủ tịch Hội Tự động hóa Việt Nam, trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ, tự động hóa và chuyển đổi công nghệ không chỉ là xu thế tất yếu, mà còn là động lực then chốt cho tăng trưởng bền vững.

"Đảng và Nhà nước Việt Nam đang triển khai nhiều chính sách khuyến khích phát triển khoa học công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Tuần lễ chính là minh chứng cụ thể cho tinh thần đó - nơi hội tụ trí tuệ, sáng tạo và khát vọng đổi mới của doanh nghiệp Việt Nam trong kỷ nguyên công nghệ" - ông Quân chia sẻ.

